Hierdoor zouden ze mogelijk al binnen 4000 jaar zijn verdwenen.

Waarom stierven de Neanderthalers uit en leven wij voort? Het is een vraag die menig onderzoeker bezighoudt. Over het algemeen wordt aangenomen dat wij – moderne mensen – onze oude neven hebben uitgeroeid. Maar een nieuwe studie komt met een alternatieve verklaring: mogelijk ligt er een daling van de vruchtbaarheid aan ten grondslag.

Uitdagingen

Tot nu toe snappen we eigenlijk nog steeds niet goed hoe het kan dat de Neanderthaler uitstierf. Eén van de grootste uitdagingen binnen het ontrafelen van dit mysterie, is het ontbreken van empirische gegevens die het mogelijk zouden maken om verschillende hypotheses te testen. Veel van deze hypotheses gaan uit van ziektes of klimaatverandering. Maar de onderzoekers uit de nieuwe studie gooiden het over een andere boeg. Zij suggereren dat een kleine demografische verandering – zoals een vermindering van de vruchtbaarheid of een toename van de kindersterfte – mogelijk het einde van de Neanderthaler heeft ingeluid.

Vruchtbaarheid

In de studie ontwierpen de onderzoekers computermodellen en probeerden er via simulaties achter te komen welke factoren de ondergang van onze voorouders konden hebben veroorzaakt. De onderzoekers kwamen erachter dat slechts een klein dipje in de vruchtbaarheid al grote gevolgen had. Zo zou een daling van de vruchtbaarheid bij jonge Neanderthaler vrouwen – van slechts 2,7 procent – er al toe hebben geleid dat de mensachtige binnen 10.000 jaar uitstierf. Een grotere daling van 8 procent zou die periode hebben verkort tot 4000 jaar. Kreeg de mensachtige daar bovenop te maken met een toename van de kindersterfte, dan zou een daling van de vruchtbaarheid van slechts 0,4 procent al voldoende zijn geweest om de mensachtige binnen 10.000 jaar te zien verdwijnen.

“Deze studie probeert geen verklaring te vinden voor ‘waarom’ de Neanderthaler uitstierf, maar probeert erachter te komen ‘hoe’ hun ondergang mogelijk heeft plaatsgevonden,” leggen de auteurs in hun paper uit. “En de resultaten laten zien dat slechts een kleine daling van de vruchtbaarheid de verdwijning van de Neanderthalers al kan verklaren.”