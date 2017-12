Deze social post geeft het bewijs.

Een gemiddelde lancering met een Falcon Heavy-raket kost zo’n 56 tot 87 miljoen euro. De raket – die even hoog is als een flatgebouw met 22 verdiepingen – kan een ruimtevaartuig met een gewicht van 53.000 kilo lanceren.

Aan het begin van deze maand ging het gerucht al rond: Elon Musk zou van plan zijn om een Tesla de ruimte in te sturen in de gloednieuwe raket Falcon Heavy. Echter bleef het na een paar hoopvolle tweets stil rond Elon Musk, en bleven er twijfels bestaan over of het geen grap was. Maar nu is de kogel door de kerk. Begin 2018 zal de Falcon Heavy gelanceerd worden met aan boord: een rode Tesla Roadster. “Een rode auto voor de rode planeet.”

Space Oddity

Op zich geen opvallende keuze dat als Musk dan toch een auto de ruimte in schiet, dat er dan wel één is uit eigen fabriek. De rode, elektrische auto zal volgens onderstaand bericht het toepasselijke nummer ‘Space Oddity’ van David Bowie afspelen. De bedoeling is dat hij in een baan rond Mars komt en daar de komende miljard jaar zal blijven.

Testvlucht

Het is echter niet de eerste keer dat Musk, directeur van zowel SpaceX als Tesla, grootste plannen heeft. Zo wil hij ook een kolonie op Mars beginnen. Maar voordat we daar zijn, wil Musk in 2018 eerst twee ruimtetoeristen om de maan laten vliegen. Dat zal gebeuren met de Falcon Heavy, als deze raket echter eerst de testvlucht met de Tesla Roadster weet te voltooien.

Musk laat met deze stunt wel weer zien dat hij lef heeft. Want het is een behoorlijk risico om aan boord van een raket – waarbij het nog maar de vraag is of de lancering goed en wel zal verlopen – een auto van een paar ton mee te nemen. Saai is het rondom Musk in ieder geval nooit.