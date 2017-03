Het kleine maantje Pan heeft wel iets weg van een vliegende schotel uit oude sciencefictionfilms. Pan is slechts 28 kilometer groot, maar slaagt er toch mooi in om een gat in de ringen van Saturnus te maken.

De foto bovenaan dit artikel is op een afstand van 24.572 kilometer van Pan gemaakt door de Cassini-ruimtesonde. Niet eerder is het maantje zo goed in beeld gebracht. Links en rechts zijn de ringen van Saturnus te zien.

De meeste herdermanen hebben een flinke richel. Manen als Pan en Atlas houden de randen van de ringen ‘scherp’ door deeltjes op te vegen of terug in de ring te dwingen.

Pan wordt gezien als een van de meest bijzondere manen in ons zonnestelsel. In deze lijst zien we ook andere exotische objecten, zoals de maan Miranda van Uranus. Deze maan is slechts 500 kilometer breed, maar heeft gigantische valleien die twaalf keer dieper zijn dan de Grand Canyon. Mimas van Saturnus lijkt op de Death Star uit Star Wars, terwijl Io (Jupiter) iets weg heeft van pizza.

De Cassini-ruimtesonde nadert zijn einde en plonst in september in de atmosfeer van Saturnus. Volgende maand begint de laatste fase. Dankzij een scheervlucht langs de grote maan Titan wordt de baan van de ruimtesonde afgebogen, waarna het ruimtevaartuig door het gat tussen Saturnus en de ringen vliegt. Deze ruimte is slechts 2.400 kilometer breed. In totaal voert Cassini deze manoeuvre 22 keer uit. Spannend! Ongetwijfeld levert dit schitterende foto’s op.