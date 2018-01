NASA onthult hoe het reservoir tussen januari 2014 en januari 2018 is weggekwijnd.

Kaapstad heeft grote problemen. De stad – met zo’n 3,7 miljoen inwoners – is bijna door het drinkwater heen. Als het zo doorgaat zal er naar verwachting op 12 april 2018 geen water meer uit de kraan komen.

Animatie

Hoe nijpend de situatie is, wordt pas echt duidelijk aan de hand van een nieuwe animatie die NASA heeft vrijgegeven. Je ziet ‘m hieronder. We kijken hier van bovenaf op het grootste waterreservoir dat Kaapstad rijk is: Theewaterskloof. Dit reservoir levert ongeveer de helft van het benodigde drinkwater. Maar anno 2018 is het reservoir bijna leeg. Op dit moment herbergt het slechts 13% van de maximale hoeveelheid water die erin past.

En dat geldt helaas niet alleen voor Theewaterskloof. Ook andere waterreservoirs staan er niet best voor. Het op één na grootste reservoir – Voëlvlei – herbergt nog zo’n 18% van wat er maximaal inpast. Kleinere reservoirs als Berg River en Wemmershoek (je ziet ze op de afbeelding hieronder) zijn nog redelijk vol, maar herbergen maar een fractie van het water dat Kaapstad nodig heeft.

Het is allemaal te herleiden naar droogte. Viel er in 2014 nog zo’n 682 millimeter neerslag (515 millimeter is normaal): in 2015 kwam er slechts 325 millimeter naar beneden. In 2016 was het nog erger: slechts 221 millimeter. En in 2012 mat het weerstation van Kaapstad slechts 157 millimeter regen, aldus NASA. Dat er drie jaar op rij zo weinig regen is gevallen, is uitzonderlijk. Wetenschappers stellen dat dat gemiddeld slechts één keer in de 1000 jaar voorkomt.

Dat de bevolking van Kaapstad ondertussen rap groeit, helpt natuurlijk ook niet mee. Het heeft in combinatie met de droogte een enorme impact op de waterreservoirs. Hoe het verder moet? Zo zuinig mogelijk zijn op het water dat nog over is (men wordt aangeraden maximaal 50 liter per persoon per dag te gebruiken) en hopen op een vroeg en overvloedig regenseizoen.