De complottheorieën barsten los.

Een week geleden vond er een angstvallige gebeurtenis plaats in het internationaal ruimtestation ISS. De controlekamer detecteerde een plotselinge daling van de luchtdruk aan boord, veroorzaakt door een lek. Het gat werd – weliswaar met tape – gedicht. Eind goed, al goed? Nog niet. Want geruchten over sabotage zwellen op dit moment aan.

Lek

Nadat het lek was gedetecteerd, werden alle astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation aangezet om op zoek te gaan naar het gaatje. Alle compartimenten werden een voor een afgesloten om het probleem te lokaliseren. Uiteindelijk werd het lek van 2 millimeter grootte gevonden in het Russische segment van het ruimtestation, het bovenste gedeelte van het ruimtevaartuig Soyuz. Hoewel het gat de astronauten niet meteen in levensgevaar bracht, zorgde het er wel voor dat er kostbare zuurstof wegvloeide. Het gat werd provisorisch gedicht met kit en tape.

Oorzaak

Ondertussen werd er een commissie aangesteld die de oorzaak van het gat moest gaan onderzoeken. In eerste instantie werd er gedacht aan een botsing met rondvliegend puin in de ruimte. Deze theorie werd zelfs ondersteunt door voormalig astronaut Scott Kelly, die twitterde dat dit soort dingen wel vaker gebeuren.

This leak seems to have resulted from a micrometeoroid impact. We’ve dodged a lot of bullets over the past 20 years. There’s a lot of space junk up there, a serious issue which needs to be addressed. Great job by the #ISS crew! https://t.co/5IfjnimyPz

Maar Dmitriy Rogozin, het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos, haalde dat idee fel onderuit. Zo suggereert hij dat het gat door een persoon is gecreëerd. Zo is het voor hem klaarblijkelijk dat het gat van binnenuit is gemaakt. “Er zijn duidelijk sporen van een boor die langs het oppervlak glijdt,” zegt hij in een verklaring.

Complottheorieën

En op dit moment verschijnen alle mogelijke theorieën het toneel. Zo worden er vraagtekens gezet bij waarom NASA foto’s van het lek plaatste en vervolgens weer verwijderde.

Top Russian news site RIA NOVOSTI reported – via sources but apparently confirmed by Mr. Rogozin – it was a drill hole. pic.twitter.com/520kHK0TMc

Then NASA released pics. Lots of people: "Hmmm, doesn't look like MMOD". NASA deleted the photos.

En wordt er gesuggereerd dat het lek per ongeluk al door een technici op aarde is veroorzaakt.

The nearest thing to an EVA drill is the US PGT (Pistol Grip Tool), but it's just an electric screwdriver. I honestly can't remember the last time I saw a Russian EVA even use such a thing.

All my money is on some ground tech messing up and trying to cover up his/her mistake.

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) 4 september 2018