Na de Wereldzadenbank pleiten onderzoekers nu voor een met goede bacteriën gevulde kluis. Voor als het echt fout gaat.

Een kluis vol met goede micro-organismen die we kunnen openen als het noodlot erom vraagt. Dat is het idee dat onderzoekers in een nieuwe studie opperen. Volgens hen zou zo’n goed gevulde kluis de gezondheid van de mensheid op lange termijn kunnen waarborgen.

Diversiteit

Ons lichaam herbergt veel complexe micro-organismen, die samen microbiota worden genoemd. Deze biljoenen microscopische organismen die in en op ons lichaam leven, dragen op talloze manieren bij aan onze gezondheid. Echter is slechts in een handjevol generaties de microbiële diversiteit drastisch afgenomen. Dit heeft vooral te maken met het gebruik van antibiotica, eetgewoonten en andere gevolgen van een moderne samenleving.

Oogsten

Mensen die in steden wonen hebben vooral een aanzienlijk deel van hun diversiteit aan microbiota verloren. Zo stellen de onderzoekers dat de darmflora van een gemiddelde Amerikaan bijvoorbeeld half zo divers is als die van een inwoner van een afgelegen dorp in het Amazonegebied. Voor de samenstelling van de met goede bacteriën gevulde kluis, willen de de onderzoekers dan ook de microben als het ware ‘oogsten’ van de bevolkingsgroepen die in deze afgelegen plekken wonen. Zo kunnen vooral bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika en Afrika een bezoekje verwachten.

Een goed gevulde ‘doemsdagkluis’ zal het mogelijk maken om ziektes te voorkomen door een verloren microbe opnieuw in te voeren. “We worden geconfronteerd met een groeiende wereldwijde gezondheidscrisis,” zegt hoofdauteur Maria Gloria Dominguez-Bello. “Dit vereist dat we de diversiteit van de menselijke microbiota vastleggen en behouden nu deze er nog is.”