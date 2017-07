Nieuw onderzoek wijst uit dat deze borstelworm zeker 300 jaar oud kan worden.

En daarmee behoort deze tot de langst levende dieren op aarde, zo schrijven onderzoekers in het blad The Science of Nature.

Golf van Mexico

Hun studie draait om de borstelworm Escarpia laminata. De worm leeft in de Golf van Mexico op een diepte van zo’n 1000 tot 3300 meter. Er is vrij weinig bekend over de borstelworm en ook de levensduur ervan was in nevelen gehuld. Maar een nieuw onderzoek brengt daar dus verandering in.

Groei

Onderzoekers verzamelden 356 wormden op verschillende plekken in de Golf van Mexico en keken hoe hard deze in een jaar tijd groeiden. Vervolgens konden ze op basis van de jaarlijkse groeisnelheid schatten hoe oud de verschillende wormen waren. Zo is een Escarpia laminata van zo’n vijftig centimeter lang naar schatting 202 jaar oud. Maar er zijn ook grotere Escarpia laminata aangetroffen die waarschijnlijk meer dan drie eeuwen oud zijn. En het is zeker niet ondenkbaar dat in de Golf van Mexico nog meer van dit soort borstelwormen leven die veel groter en dus ouder zijn dan hun bestudeerde soortgenoten.

Sterftecijfer

Het onderzoek wijst bovendien uit dat de sterftecijfers onder Escarpia laminata zeer laag zijn. Dat kan ook helpen verklaren waarom de borstelwormen zo oud worden. In de afwezigheid van externe bedreigingen – zoals roofdieren bijvoorbeeld – zal de natuurlijke selectie een voorliefde hebben voor individuen die pas heel laat symptomen van veroudering vertonen en zich heel lang kunnen blijven voortplanten.

Het langstlevende dier op aarde is nog altijd de Noordkromp, een weekdier dat meer dan 500 jaar oud kan worden. Het langstlevende gewervelde landdier is de Galapagos reuzenschildpad (één van deze schildpadden wist een leeftijd van 177 jaar te bereiken). Het langstlevende zoogdier is de Groenlandse walvis, die meer dan 200 jaar oud kunnen worden.