Voor wie opziet tegen Valentijnsdag: het kan altijd erger.

Voor wie woensdag weer helemaal teleurgesteld is in zijn soortgenoten omdat er wéér geen kaart op de mat valt of wéér geen bos bloemen van een stiekeme aanbidder wordt bezorgd, hebben we nu alvast een opsteker. Jij hébt tenminste soortgenoten en dus hoop. Heel anders is dat voor Romeo: een kikker waarvan vermoed wordt dat het de laatste van zijn soort is. Voor hem lijkt alle hoop vervlogen. Maar onderzoekers laten het er niet bij zitten en zijn een heuse actie gestart om Romeo op de valreep van zijn leven nog aan de liefde én een toekomst te helpen.

Datingprofiel

Er is een heus datingprofiel voor de kikker aangemaakt, waarin Romeo meteen met de deur in huis valt: “Ik ben letterlijk de laatste van mijn soort. Ik weet het: heftig. Maar dat is waarom ik hier ben: in de hoop mijn perfecte match te vinden, zodat we onze soort kunnen redden (no pressure ;-)).”

Expedities

Het datingprofiel is natuurlijk een ludieke actie. Via het profiel kunnen mensen geld doneren en elke donatie wordt door de datingsite nog wat aangevuld. Gehoopt wordt dat er voor Valentijnsdag 15.000 dollar kan worden ingezameld. Van dat geld kunnen tien onderzoeksexpedities worden georganiseerd naar de wateren waarin de soortgenoten van Romeo ooit veelvuldig voorkwamen. Gehoopt wordt dat tijdens die expedities dan eindelijk de liefde van Romeo’s leven wordt ontdekt.

Enige haast is daarbij wel geboden. Want Romeo is de jongste niet meer. De kikker is elf jaar oud en heeft waarschijnlijk nog maar een paar jaar te gaan. Daarnaast liggen er plannen voor de aanleg van een dam, waardoor het oorspronkelijke leefgebied van Romeo’s soort voorgoed veranderen zal. Dankzij het uitgebreide datingprofiel van Romeo weet een eventuele dame bij voorbaat wel in welk wild avontuur ze zichzelf overhaast gooit. Zo laat Romeo weten “een heel simpele jongen” te zijn, die het liefst een beetje onder een steen zit en alleen tevoorschijn komt als hij honger heeft. Ook geeft hij aan niet heel kieskeurig te zijn en genoegen te nemen met elke vrouwelijke soortgenoot. “Anders is mijn hele bestaan zoals wij het kennen, voorbij.”