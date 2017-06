Een experiment suggereert van wel. Binnen een maand werd een zogenaamde buitenaardse boodschap door het grote publiek vertaald.

SETI zoekt momenteel hard naar buitenaardse radiosignalen. Tot op heden zonder resultaat. Maar stel nu dat we in de nabije toekomst zo’n buitenaards radiosignaal oppikken. Zijn we dan ook in staat om het te begrijpen? Die vraag hield onderzoeker René Heller zodanig bezig dat hij besloot een experiment op te zetten.

Ontcijferen

Eind april zette hij de SETI Decrypt Challenge op sociale media (Twitter en Facebook) en riep mensen op om mee te doen. De uitdaging was simpel: ontcijfer een zogenaamde buitenaardse boodschap, bestaande uit zo’n 2 miljoen bits (nullen en enen). De boodschap bestond deels uit een afbeelding van aliens, waarbij de nullen en enen respectievelijk voor de kleuren wit en zwart stonden. Een ander deel noemde de eerste 757 priemgetallen en verraadde zo dat getallen van cruciaal belang waren als iemand de complete boodschap wilde ontcijferen. Weer een ander deel van de boodschap onthulde onder meer hoe groot de aliens waren en wat hun levensverwachting was.

Wereldwijde web

Meer dan 300 mensen dienden voor de deadline (3 juni) hun oplossing in en 66 oplossingen bleken ook daadwerkelijk helemaal correct te zijn. “Dit experiment laat de kracht van het wereldwijde web zien als het gaat om het interpreteren van een toekomstige boodschap van buitenaardse intelligente wezens,” schrijft Heller.

Zender

Maar het onderzoek heeft niet alleen implicaties voor de ontvangers van een buitenaardse boodschap. Het biedt volgens Heller ook aanknopingspunten voor het schrijven van een begrijpelijke boodschap die wij mensen naar aliens kunnen versturen. “Dit experiment had twee doelen,” stelt Heller. “Ten eerste wilden we nagaan in hoeverre sociale media kunnen helpen bij het ontcijferen van een mogelijke toekomstige boodschap van een buitenaardse intelligentie. Ten tweede wilden we nagaan of mensen – die niet getraind zijn in SETI-decryptie – in staat zouden zijn om de boodschap te lezen. Dit tweede aspect (…) kan wel eens nuttig zijn voor mensen die hun eigen boodschappen willen versleutelen met als doel deze zo begrijpelijk mogelijk te maken.”

Mocht er ooit een boodschap van buitenaardse wezens op aarde belanden dan weet Heller wel wat hij ermee zou doen: vrijgeven. Zodat we allemaal mee kunnen puzzelen. Of we zo’n echte buitenaardse boodschap net zo snel kunnen ontcijferen, is natuurlijk zeer de vraag. Want de neppe buitenaardse boodschap van Heller is natuurlijk een leuke puzzel, maar nog steeds bedacht door een mens en ontcijferd door soortgenoten die grofweg op dezelfde manier denken. Spannend blijft dan ook hoe we reageren op een werkelijk buitenaardse boodschap. Het lijkt – hoe optimistisch het experiment van Heller ook is – niet ondenkbaar dat we met een boodschap van aliens – die heel anders in elkaar steken dan wij, heel anders denken en communiceren dan wij en wellicht zelfs vele malen intelligenter zijn dan wij – nog een hele kluif te worden. Vooralsnog is dat van later zorg. Eerst die boodschap maar eens op te zien sporen.