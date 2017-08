Mensen die veel binge-watchen slapen slechter en zijn vermoeider dan mensen die ‘gewoon’ tv-kijken.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers. Ze baseren zich op een onderzoek onder 425 mensen die tussen de 18 en 25 jaar oud waren. Alle proefpersonen moesten onder meer vragen beantwoorden over hun slaapgedrag en aangeven hoe vaak ze de afgelopen maand aan binge-watching (zie kader) hadden gedaan.

Binge-watching De tijd dat je na een aflevering van je favoriete serie weer een week moest wachten op het vervolg, is voorbij. Tegenwoordig kun je – dankzij streamingsdiensten zoals Netflix – complete seizoenen achter elkaar bekijken. En veel mensen – met name jongeren – doen dat. Het wordt ook wel binge-watching genoemd.

81 procent

Een opvallend groot deel van de onderzochte personen bleek aan binge-watching te doen: maar liefst 81 procent. Bijna 40 procent gaf aan het in de afgelopen maand één keertje te hebben gedaan, terwijl 28 procent bekende het meerdere malen te hebben gedaan. Zeven procent van de ondervraagden bleek in de afgelopen maand zelfs elke dag druk te zijn geweest met binge-watching. Mannen bleken daarbij minder vaak te binge-watchen dan vrouwen, maar wanneer mannen ervoor gingen zitten, duurde zo’n binge-watch-sessie wel langer.

Vermoeid

De onderzoekers vergeleken het slaapgedrag en de vermoeidheid van de proefpersonen die regelmatig aan binge-watching deden met mensen die dat niet of nauwelijks deden. En al snel stuitten ze op interessante verschillen. Zo bleken de mensen die aan binge-watching deden, veel vermoeider te zijn. De onderzoekers denken dat het alles te maken heeft met de plots van series die zo geschikt zijn om te binge-watchen. De plots zijn gemaakt om mensen aan het tv-scherm te kluisteren. “We denken dat mensen intens betrokken raken bij de content en erover blijven nadenken, ook wanneer ze willen gaan slapen,” vertelt onderzoeker Liese Exelmans. Het resulteert in een hogere of onregelmatige hartslag en zorgt ervoor dat mensen mentaal alert zijn. Niet de ideale omstandigheden om bij in slaap te vallen. Het leidt niet alleen tot een kortere slaapperiode, maar ook tot een verslechterde kwaliteit van de slaap.

En dat is zorgwekkend. Want onvoldoende slaap wordt in verband gebracht met verschillende fysieke en mentale problemen zoals een minder goed functionerend geheugen, obesitas en hart- en vaatziekten. “In feite is slaap de brandstof die je lichaam nodig heeft om goed te blijven functioneren,” stelt Exelmans. En daarom is het volgens haar ook zo belangrijk om factoren die van invloed kunnen zijn op de slaapkwaliteit in kaart te brengen. “En ons onderzoek suggereert dat binge-watching één van die risicofactoren kan zijn.”