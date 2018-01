De vergeetachtigheid tijdens de zwangerschap is een meetbaar én significant fenomeen.

Met dat verlossende woord komen Australische onderzoekers op de proppen. Het zal elke vrouw die tijdens een zwangerschap wel eens een doktersafspraak is vergeten of de autosleutels in de koelkast heeft opgeborgen, geruststellen: het hoort er namelijk allemaal bij. Dat is te lezen in het blad Medical Journal of Australia.

Meta-analyse

De onderzoekers bogen zich over 20 eerder uitgevoerde onderzoeken waaraan in totaal 709 zwangere en 521 niet-zwangere vrouwen deelnamen. De meta-analyse van die studies wijst uit dat vrouwen tijdens hun zwangerschap cognitieve veranderingen ondergaan. En dat leidt tot verschillende ‘symptomen’ die veel zwangere vrouwen bekend in de oren zullen klinken: afwezigheid, een slechter concentratievermogen en geheugenproblemen.

Geheugen

Heel concreet blijkt uit het onderzoek dat het geheugen en cognitief functioneren van zwangere vrouwen achterblijft in vergelijking met dat van niet-zwangere vrouwen. “De data laten bovendien zien dat het geheugen van zwangere vrouwen er tussen het eerste en tweede trimester op achteruit gaat,” stelt onderzoeker Linda Byrne.

Geen paniek

Dat is – hoewel er sprake is van significante verschillen tussen zwangeren en niet-zwangeren – niet direct reden tot zorg, zo benadrukt Byrne. “De prestaties (van de zwangeren, red.) bleven binnen de grenzen van normaal cognitief functioneren en een normaal geheugen.” Onderzoeker Melissa Hayden voegt toe: “De kleine afnames in prestaties tijdens de zwangerschap zullen merkbaar zijn voor de zwangere vrouwen zelf en misschien ook voor degenen die dicht bij hen staan en manifesteren zich voornamelijk in vergeetachtigheid (bijvoorbeeld een doktersafspraak vergeten), maar significantere consequenties (zoals slechter presteren tijdens het werk) zijn minder aannemelijk.”

De onderzoekers zetten hun studie naar zwangerschapsdementie voort. Ze hopen zo een beter beeld te krijgen van de impact die een zwangerschap op het brein van vrouwen heeft. “Ook hopen we de informatie te gebruiken om te achterhalen of en hoe zwangerschapsdementie de gezondheidsuitkomsten van zwangere vrouwen beïnvloedt.”