Dat blijkt uit een nieuwe reconstructie van de stamboom der olifanten.

De reconstructie wijst uit dat er drie soorten moderne olifanten zijn, in plaats van de twee die we allemaal kennen: de Afrikaanse en Aziatische olifant. Dat is te lezen in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Stamboom

De onderzoekers bestudeerden het genoom van twee Afrikaanse en twee Aziatische olifanten. Ook bogen ze zich over het genoom van uitgestorven soorten, zoals wolharige mammoeten en Amerikaanse mastodonten. Op basis van het genoom van al deze soorten konden de onderzoekers een stamboom samenstellen die duidelijk maakt hoe deze soorten zich evolutionair gezien tot elkaar verhouden.

Kruisingen

En die stamboom leverde een aantal verrassingen op, zo vertelt onderzoeker David Adelson. “Het meest verrassende resultaat was de mate van kruising tussen soorten. We hadden echt niet verwacht dat er sprake zou zijn van een uitwisseling van genen tussen mammoeten en mastodonten en de voorouders van de moderne olifanten, maar onze resultaten laten zien dat er frequent kruising plaatsvond.”

Drie soorten

Daarnaast tonen de onderzoekers op overtuigende wijze aan dat de Afrikaanse olifant eigenlijk uit twee soorten bestaat: de savanneolifant en de bosolifant. Over die kwestie wordt al lang gediscussieerd, maar het werk van de onderzoekers laat nu duidelijk zien dat de voorouders van de savanne- en bosolifant zo’n 500.000 jaar vrijwel compleet geïsoleerd leefden. En dat is een sterk argument voor de aanname dat het om twee afzonderlijke soorten gaat.

Om de verschillen tussen soorten duidelijk in beeld te krijgen, maakten de onderzoekers gebruik van een compleet ander type DNA-marker dan eerder tijdens vergelijkbare onderzoeken werd gebruikt. “Wat echt opwindend is, is dat we dit ook kunnen toepassen op andere soorten,” aldus onderzoeker Atma Ivancevic. “Het is een heel snelle manier om te achterhalen of soorten nu wel of niet aan elkaar verwant zijn.”