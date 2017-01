Met behulp van een drone zijn fantastische beelden gemaakt van een tweede immense scheur in de Brunt-ijsplaat die in rap tempo langer wordt.

Vorige maand kon je op Scientias.nl al lezen dat een snel groeiende scheur in de Brunt-ijsplaat het onderzoeksstation Halley VI bedreigt. Het onderzoeksstation bevindt zich op een drijvende ijsplaat die door toedoen van de scheur het ruime sop kan gaan kiezen. Besloten is daarom om het onderzoeksstation te verhuizen.

Terwijl die verhuizing in volle gang is, hebben onderzoekers nu nog meer slecht nieuws. Er is een tweede snelgroeiende scheur ontdekt in de ijsplaat die eveneens een bedreiging kan vormen voor de werkzaamheden op de Brunt-ijsplaat. Deze scheur bevindt zich zo’n 17 kilometer ten noorden van het onderzoekstation en is nu met behulp van een drone in beeld gebracht. De beelden zijn indrukwekkend.

Deze tweede scheur dwingt de British Antarctic Survey – dat het onderzoeksstation Halley VI runt – nu om het onderzoeksstation gedurende de Antarctische winter (maart-november 2017) te sluiten. Dit omdat onderzoekers niet uit kunnen sluiten dat de ijsplaat gaat afkalven. En als dat gebeurt, dan kunnen onderzoekers op de ijsplaat gedurende de zomer (die nu in volle gang is) gemakkelijk tijdig worden gered. Maar tijdens de winter is dat lastiger. En daarom neemt het BAS geen enkel risico. “We hebben het goede voor met onze mensen,” stelt Tim Stockings namens BAS. “Ze gedurende de winter thuishouden is een voorzorgsmaatregel die we treffen met het oog op de veranderingen die onze glaciologen de recente maanden in de ijsplaat hebben gezien. Ons doel is om het station winterklaar te maken en het na de winter zo snel mogelijk weer te betrekken.”