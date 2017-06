De landing van Philae op komeet 67P was geen succes. De lander stuiterde op het oppervlak en eindigde ergens in een ravijn. Hadden we niet beter een robotslang kunnen sturen?

Een robotslang. Het klinkt misschien als een absurd idee, maar laat het eens op je inwerken. Zo’n slang heeft een flexibel lichaam en kruipt gemakkelijk over het oppervlak van een komeet, planeet of maan. Een Marsrover valt uit wanneer een wieltje kapot gaat, maar dat geldt niet voor een robotslang. Die heeft immers geen wielen.

Zo’n robotslang kan op plekken komen waar een normale rover niet komt. Er zijn plannen om in de toekomst een maanbasis onder het oppervlak te bouwen, bijvoorbeeld in een lavabuis. Op die manier worden astronauten beschermd tegen kosmische straling en meteorieten. Zulke tunnels moeten echter geïnspecteerd worden of ze geschikt zijn voor mensen om in te wonen en te werken. Perfect werk voor een robotslang, want die kruipt gemakkelijk door de gangen.

Robotslang naar het ISS

Leuke toekomstplannen, maar gebeurt er op korte termijn nog iets? Ja, Noorse wetenschappers van SINTEF onderzoeken momenteel of het mogelijk is om een robotslang naar het internationale ruimtestation te sturen. Omdat dit ruimtestation continu in een vrije val verkeert, is er sprake van gewichtloosheid aan boord van het ISS. Dit vraagt om een slimme oplossing, want hoe kruipt een robotslang van de ene kant van het ruimtestation naar de andere kant?

Slimme voortbeweging

De SINTEF-onderzoekers hebben wel een idee. Wanneer de robotslang vast zit aan de wand van het ruimtestation, kan hij zichzelf van achteren intrekken. Vervolgens strekt hij zich aan de voorkant uit, waardoor de slang opschuift. Eigenlijk lijkt dit op hoe slangen in het wild bewegen. Op dit moment onderzoeken SINTEF-wetenschappers welke sensoren de robot nodig heeft om zich bewust te zijn van de omgeving.

Astrobee

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar Astrobee. Astrobee is een robot die binnenkort in het internationale ruimtestation vliegt. Deze drone kan bijvoorbeeld zelfstandig op zoek naar gereedschap, zodat astronauten dit niet zelf hoeven te doen. Even voor jouw beeldvorming: in het internationale ruimtestation liggen tienduizenden verschillende onderdelen. Het juiste gereedschap of het perfecte moertje vinden is dus wel iets lastiger dan op aarde. SINTEF-onderzoekers schrijven dat ze veel hopen te leren van Astrobee, waardoor ze hun eigen robotslang nog beter kunnen maken.