Op lichaamstemperatuur is het implantaat slap, maar bij een hogere temperatuur wordt het hard.

Het implantaat is gemaakt van Nitinol, een legering van nikkel en titanium. Het is heel bijzonder materiaal. Wanneer het dezelfde temperatuur heeft als het lichaam is het slap, maar wanneer je het materiaal ietsje opwarmt, neemt het een andere vorm aan. Het materiaal wordt dan hard en strekt zich enigszins uit.

Implantaat

Nitinol wordt reeds gebruikt in medische apparaten die worden ingezet tijdens een operatie aan bloedvaten. Maar onderzoekers zien nu ook andere mogelijkheden. In het blad Urology stellen ze voor van het materiaal een implantaat te maken dat in de penis kan worden geplaatst. Eerste experimenten zijn veelbelovend. Zo hebben de onderzoekers de kracht van de prothese getest en tevens gekeken of het implantaat bij hoge temperaturen voldoende hard wordt en – eenmaal weer op lichaamstemperatuur – tevens weer slap wordt.

De operatie die nodig is om het van nitinol gemaakte implantaat te plaatsen, is vrij eenvoudig. Maar hoe warm je het implantaat vervolgens iets op? De onderzoekers werken momenteel aan een apparaatje dat je over de penis beweegt en dat er middels inductie voor zorgt dat het materiaal iets opwarmt.

Vijf tot tien jaar

Mogelijk kan het bijzondere implataat – als het ook toekomstige experimenten goed doorstaat – al binnen vijf tot tien jaar op de markt komen. En er zal ongetwijfeld vraag naar zijn, zo vermoeden de onderzoekers. Erectiestoornissen zijn een groot probleem. Ongeveer veertig procent van de mannen tussen de veertig en zeventig jaar hebben er mee te maken en ongeveer een derde daarvan heeft geen baat bij Viagra.

Om mannen met erectiestoornissen toch aan een erectie te helpen, zijn er – naast medicatie – eigenlijk maar weinig mogelijkheden. Zo is het mogelijk een soort pompje in de penis te plaatsen. Maar het gebruik ervan kan wat ongemakkelijk zijn. Een andere optie is een implantaat, maar ook dat heeft nadelen. Zo is de penis altijd hard en bestaat de kans op weefselbeschadigingen.