Nieuw onderzoek onthult welke emoji’s mensen wereldwijd het meest gebruiken. En dat blijkt van land tot land te verschillen.

Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Michigan en Peking nadat ze 427 miljoen berichtjes van bijna 4 miljoen smartphone-gebruikers in 212 landen en regio’s analyseerden. Het doel van dit onderzoek? Vaststellen of het gebruik van emoji’s overal hetzelfde is of van plek tot plek verschilt. Het is naar verluidt het eerste grootschalige onderzoek naar het gebruik van emoji’s.

Populairste

Uit het onderzoek blijkt dat de emoji die je bovenaan dit artikel ziet wereldwijd de meest populaire emoji is. Het hartje en het lachende gezichtje met de hartjes-ogen eindigen respectievelijk op de tweede en derde plaats in het lijstje met de meest populaire emoji’s.

Landniveau

Vervolgens zoomden de onderzoekers in op landniveau. En ook dat leverde interessante bevindingen op. Zo bleek de populairste emoji in elk land een gezichtje te zijn (waarvan de uitdrukking van land tot land enigszins kon verschillen). Frankrijk vormt hierop een uitzondering: de populairste emoji in dit land is het hartje. Verder blijkt uit het onderzoek dat we de grootste fans van de emoji eveneens in Frankrijk aantreffen. Maar liefst 20 procent van de onderzochte berichtjes die door Fransen werden opgesteld bevatte minimaal één emoji.

Individualisme

Verder laat het onderzoek zien dat mensen in landen waarin het individualisme hoogtij viert – denk aan Australië, Frankrijk en Tsjechië – opvallend veel blije emoji’s gebruiken. Mensen in landen waar onderlinge relaties heel hecht zijn – zoals Mexico, Chili en Peru – gebruiken meer emoji’s die verdriet, woede en andere negatieve emoties communiceren.

“Ons verslag laat zien dat gebruikers van verschillende landen verschillende voorkeuren kunnen hebben als het gaat om het gebruik van emoji’s,” stelt onderzoeker Qiaozhu Mei. Wellicht is het dan ook een idee om de volgorde waarin emoji’s op je telefoon getoond worden, aan te passen aan het land waarin je woont. Zo zouden bij mensen in Chili de boze en verdrietige emoji’s als eerste moeten worden getoond, terwijl bij de Fransen het hartje bovenaan staat.