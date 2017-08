De aarde is niet het enige object in het zonnestelsel met een grote watermassa. Onder het ijzige oppervlak van de manen Enceladus en Europa schuilt een gigantische oceaan. James Webb neemt deze manen onder de loep.

Als de James Webb-ruimtetelescoop volgend jaar gelanceerd wordt, dan betekent dit dat veel wetenschappers de telescoop willen gebruiken om sterrenstelsels, exoplaneten en nevels te observeren. Er wordt een selectie gemaakt van interessante objecten die eerst bekeken gaan worden.

NASA bevestigt in een persbericht dat er sowieso tijd wordt gereserveerd om de oceanen onder het oppervlak van de manen Europa en Enceladus te bestuderen. James Webb is in staat om heel zwak infraroodlicht op te vangen. Planetair wetenschapper Geronimo Villaneuva van NASA’s Goddard Space Flight Center en zijn teamleden richten zich op de waterpluimen die boven het oppervlak van de manen uitsteken. Ze gaan deze pluimen fotograferen en vervolgens de infraroodinstrumenten NirSpec en MIRI gebruiken om meer te weten te komen over de samenstelling van de pluimen.

Antwoorden op vragen

Bestaan de pluimen uit waterijs? Komt er heet waterdamp vrij? Wat is de temperatuur van de actieve gebieden (waar de pluimen uit de grond spuiten) en van het water in de pluimen? “Dit zijn vragen waar we hopelijk antwoorden op krijgen”, zegt Villanueva. “James Webb heeft de capaciteiten om deze antwoorden te vinden.”

Zijn er buitenaardse beestjes?

Helaas is James Webb waarschijnlijk niet in staat om leven te vinden in de ondergrondse oceaan. Toch kan de telescoop belangrijk voorwerk verrichten voor toekomstige ruimtemissies, zoals Europa Clipper. Europa Clipper zeilt straks langs de maan Europa van Jupiter. Twee keer per week passeert het ruimtevaartuig de ijsmaan, waardoor we hopelijk veel meer te weten komen over wat er zich onder het bevroren oppervlak schuilgaat. De maan bezit – hoogstwaarschijnlijk – een ondergrondse oceaan waarin de omstandigheden prettig genoeg zijn voor het ontstaan en in stand houden van levende wezens.