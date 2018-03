NASA stelt de lancering van de krachtigste ruimtetelescoop ooit opnieuw uit.

Een jaar geleden dachten we nog dat de James Webb-telescoop in 2018 het luchtruim zou kiezen. Maar vorig jaar werd al duidelijk dat dat niet ging lukken en dus schoof de lancering op: het werd voorjaar 2019. En nu komt NASA opnieuw met slecht nieuws. Ook het voorjaar van 2019 is niet haalbaar. Sterker nog: het gaat helemaal niet lukken om in 2019 te lanceren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zet nu in op een lancering in mei 2020. Het betekent mogelijk dat de telescoop pas in 2021 volledig operationeel is.

Test

De verschillende elementen waaruit de zeer complexe James Webb-telescoop is opgebouwd worden op dit moment uitgebreid getest. Eerder deze maand voorspelde het Amerikaanse Government Accountability Office al dat dit proces meer tijd in beslag zou gaan nemen dan NASA had voorspeld. En ook NASA realiseert zich dat nu.

Integratie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie schrijft het uitstel onder meer toe aan een tegenvaller tijdens het testen van de twee onderdelen waaruit de James Webb-telescoop grofweg is opgebouwd (zie kader). Deze onderdelen hebben elk hun eigen hardware en die werkt afzonderlijk van elkaar prima, maar er is meer tijd nodig om de systemen te integreren en vervolgens samen te testen.

De telescoop bestaat grofweg uit twee elementen: het telescoop-element en het ruimtevaartuig-element. Het eerstgenoemde element bestaat uit de wetenschappelijke instrumenten, het tweede deel bestaat onder meer uit een zonneschild – dat de telescoop moet beschermen tegen licht en warmte van de zon – luchtvaartelektronica, zonnepanelen en het voedings- en communicatiesysteem.

Complex en groot

Er wordt al jaren aan de James Webb-telescoop geknutseld. Dat is ook niet zo gek: James Webb is de krachtigste en misschien ook wel de meest complexe ruimtetelescoop die ooit is gebouwd. De telescoop is ongeveer zo groot als een tennisveld en zo hoog als een gebouw met vier verdiepingen! De enorme hoofdspiegel van de telescoop bestaat bovendien uit 18 kleine spiegels die zich samen als één enorme spiegel moeten gedragen. Daarnaast moet de telescoop als het ware worden opgevouwen om in de lancerende raket – een Ariane-5 raket van de Europese ruimtevaartorganisatie – te kunnen passen.

Terwijl ingenieurs al jaren aan de telescoop knutselen, kijken astronomen reikhalzend uit naar het moment waarop deze gelanceerd wordt. James Webb kan hopelijk de eerste sterren en sterrenstelsels in het universum opsporen en tevens in de atmosfeer van exoplaneten op zoek gaan naar sporen van leven. Maar zoals gezegd wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld. Rekening houdend met het feit dat James Webb pas maanden nadat deze is gelanceerd, operationeel wordt, bestaat de kans dat de eerste waarnemingen pas eind 2020 of zelfs begin 2021 verwacht mogen worden.