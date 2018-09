De rovers zijn heelhuids geland, hebben al foto’s gemaakt én een keertje ‘gehopt’.

De Japanse ruimtesonde Hayabusa2 – die eind juni bij de planetoïde Ryugu aanmeerde – liet de twee rovers gisteren los, waarop ze langzaam maar gestaag naar het oppervlak afdaalden. En nu is het verlossende woord dan eindelijk daar: beide rovers zijn heelhuids op Ryugu geland en hebben inmiddels al foto’s gemaakt, data verzameld en verzonden. Daarnaast heeft de Japanse ruimtevaartorganisatie bekend gemaakt dat in ieder geval één van de rovers zich momenteel op het oppervlak van de planetoïde verplaatst. Dat doet de rover door te ‘hoppen’ oftewel kleine sprongetjes te maken.

"I cannot find words to express how happy I am…" Y.T. The MINERVA-II1 rovers have successfully landed on asteroid Ryugu, snapped photos & taken the first successful hop! Have a read about this world first and hear the comments from our Project Members.https://t.co/xtoIcWIT5X pic.twitter.com/AOYDhhBDe2 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 22 september 2018

Opluchting

Het is ongetwijfeld een enorme opluchting voor de Japanse ruimtevaartorganisatie die 13 jaar geleden tijdens de Hayabusa-missie ook al een lander op een planetoïde probeerde te zetten. Dat mislukte. “Ik was ontroerd toen ik zag hoe deze kleine rovers met succes het oppervlak van een planetoïde verkennen, omdat we daar in de tijd van de Hayabusa-missie – 13 jaar gelden – niet in slaagden,” stelt Makoto Yoshikawa, namens JAXA. “Ik was met name onder de indruk van de beelden die van dichtbij van het oppervlak zijn gemaakt.” Hieronder zie je zo’n foto. Deze is gemaakt door Rover-1B. Het oppervlak van de planetoïde is goed zichtbaar. De vreemde vlek in de linkerbovenhoek is te wijten aan een reflectie van zonlicht.

Hop!

Ook heel bijzonder: de foto hieronder. Deze werd gemaakt terwijl Rover-1A over het oppervlak van Ryugu hopte. “Met deze foto kunnen we de effectiviteit van dit bewegingsmechanisme op een klein hemellichaam bevestigen,” stelt onderzoeker Tetsuo Yoshimitsu, eveneens verbonden aan JAXA. “Het is het resultaat van talloze jaren onderzoek.”

De landing van de twee rovers kan gezien worden als een mijlpaal. En er volgen er ongetwijfeld nog meer. Zo is het de bedoeling dat Hayabusa2 in oktober de MASCOT-lander naar Ryugu stuurt. En in 2019 moet de sonde een kleine krater op de planetoïde creëren, materiaal uit die krater halen en terug naar de aarde brengen. Zoals het er nu naar uitziet, zal Hayabusa2 eind 2019 afscheid nemen van Ryugu en het verzamelde materiaal ongeveer een jaar later op aarde afleveren.