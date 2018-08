De eerste lander moet op 21 september voet op Ryugu zetten.

Op dit moment haast het ruimtevaartuig Hayabusa2 zich naar de planetoïde Ryugu, een ruimtereis van zo’n 3,2 miljard kilometer. Hayabusa2 heeft twee landers aan boord, MASCOT en MINERVA, die beide informatie zullen gaan verzamelen op verschillende plekken op de planetoïde. Astronomen maakten al eerder bekend dat MASCOT in oktober voet aan de grond van de planetoïde zal zetten. Maar eerst is het de beurt van MINERVA, die naar alle verwachting op 21 september al een bezoekje zal brengen aan het oppervlak van de planetoïde.

Springend

De lander die in september op Ryugu landt, bevat twee verschillende rovers – Rover 1A en Rover 1B. Beide rovers verplaatsen zich al springend over het oppervlak van de planetoïde. Ook MASCOT heeft eenzelfde techniek. Deze lander is door Duitse en Franse onderzoekers ontwikkeld en kan hooguit 1 sprong maken om de juiste positie op het oppervlak te vinden.

Landing

Op bovenstaande afbeelding is te zien waar alle rovers voet aan de grond zullen zetten om monsters van Ryugu te verzamelen. Zo zal MASCOT het blauw gemarkeerde gedeelte op zich nemen. Hayabusa2 zal het oppervlak van de planetoïde naderen op L07, al worden op dit moment ook nog L08 en M04 overwogen. Omdat het oppervlak van Ryugu bedekt is met veel rotsblokken, willen de astronomen eerst meer informatie verzamelen om de beste locatie te bepalen waar de sonde veilig kan landen. Voor MINERVA is N6 de aangewezen plek geworden.

Ryugu

Ryugu is een kleine planetoïde in het zonnestelsel. Wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in dit soort planetoïden, omdat hun spectrum sterk lijkt op koolstof houdende chondrieten. Deze hebben een chemische samenstelling die sterk lijkt op die van de zon en de vroege zonne-nevel. Ook kunnen dit soort planetoïden waterrijke mineralen bevatten. Missies zoals die van Hayabusa kunnen ons daarom misschien wel meer vertellen over de oorsprong van het leven, en de oorsprong en de evolutie van ons zonnestelsel.

Het is zeker geen koek en ei om iets heelhuids op het oppervlak van een planetoïde te laten landen. Zo had de voorganger van Hayabusa2 – Hayabusa – ook een kleine robot op het oppervlak moeten zetten. Echter mislukte deze missie. Zal het deze keer wel gaan lukken? We kijken er met volle verwachting naar uit!