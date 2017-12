En met push-ups en sit-ups proberen ze je te imponeren!

Robotten worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarnaast worden ze steeds slimmer, zo kunnen ze ondertussen al aardig wat menselijke kunstjes nadoen. Denk bijvoorbeeld aan een robot die kan turnen, of die zich kan voortplanten.

Japanse robots

Maar nu kun je kennis maken met twee robotten die een ster zijn in fitness. Het gaat over Kenshiro en Kengoro, twee robots gemaakt door Japanse onderzoekers. Hoewel ze er van de buitenkant niet bepaald levensecht uitzien, lijken ze qua anatomie wel exact op ons. Deze robotten beschikken namelijk over een heel musculoskeletaal systeem, inclusief stalen gewrichten en pezen. Daarnaast heeft hij een zenuwstelsel gemaakt van geïmplanteerde sensoren op zijn lichaam voor balans en stabiliteit.

Natuurgetrouw

De onderzoekers wilden met deze studie een robot maken die de menselijke musculoskeletale structuur zo nauwkeurig mogelijk nabootst. Zo is hij net zo flexibel als een mens en beweegt hij natuurgetrouw. Daarnaast heeft deze robot dezelfde capaciteiten als het menselijk brein. Zo kan hij reageren op situaties zonder dat iemand hem daarvoor een commando geeft.

Push-ups

En om met deze vaardigheden te pronken, voeren de robots een aantal fitness oefeningen uit. Zo doen ze een aantal push-ups en sit-ups en doen ze wat rek en strek oefeningen. Interessant weetje: net zoals mensen hiervan gaan zweten, doen deze robots dat eigenlijk ook. Zo ‘transpireren’ ze om te voorkomen dat hun motoren oververhit raken.

De robots zijn gebouwd om de menselijke bewegingen beter te begrijpen. Zo kun je als het ware een kijkje nemen in onzichtbare delen van het interne lichaam. Daarnaast kunnen de robots als voorbeeld gebruikt worden voor de bouw van betere protheses, of als crashdummy dienen.

