Dit zie je als je met beide voeten op een planetoïde staat!

Op 21 september was het moment dan eindelijk daar: het Japanse ruimtevaartuig Hayabusa2 dropte twee springende rovers op planetoïde Ryugu. Beide robotjes zijn goed en wel geland en verkeren in opperbeste staat. Op dit moment zijn ze druk bezig om het oppervlak van de planetoïde te verkennen. En als kers op taart kunnen wij genieten van een paar prachtige plaatjes.

Hoppen

Beide rovers zijn gebouwd om over het oppervlak van Ryugu te ‘hoppen’. Dit doen ze omdat normale wieltjes niet zoveel zin hebben; daarvoor is de zwaartekracht op Ryugu te zwak. De foto hierboven is gemaakt door rover 1B, nét voor zo’n sprongetje. Op de foto hieronder kun je meekijken met rover 1B terwijl hij over het oppervlak springt.

Ook rover 1A schiet erop los. Zo maakte hij een mooie close-up van het gesteente op de planetoïde:

Zelfportret

Daarnaast maakte rover 1A ook een zelfportret. Op de foto hieronder is de schaduw van de de pin en de antenne te zien die op de rover gemonteerd zijn. Beide rovers zijn uitgerust met zulke pinnen, die een speciale functie hebben. Zo verhogen ze de wrijving tijdens het springen en beschermen ze de zonnecellen bij de landing. Een paar pinnetjes hebben ook een temperatuursensor, zodat ook gelijk de oppervlaktetemperatuur gemeten kan worden.

Video

Rover 1B is er zelfs in geslaagd om Ryugu op bewegend beeld vast te leggen. Zo schoot de rover een korte video van 15 frames. Op de video is een helder licht te zien, dat door de lucht beweegt. Dit is onze zon, waar Ryugu in een baan rondom cirkelt.

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 – 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 september 2018

De missie van Hayabusa2 naar de planetoïde Ryugu is een bijzondere. Zo is dit pas de derde keer in de geschiedenis dat er een landingsmissie op een planetoïde op poten wordt gezet. In 2001 landde de ruimtesonde NEAR Shoemaker op de aardscheerder Eros. In 2005 volgde Hayabusa1 met een landing op planetoïde Itokawa. Tijdens deze missie nam de ruimtesonde ook gelijk wat monsters mee terug naar de aarde. Hayabusa2 heeft hetzelfde doel voor ogen. Alleen is nu de bedoeling dat de ruimtesonde over een paar jaar veel meer materiaal van Ryugu mee naar huis neemt, zodat we meer te weten kunnen komen over de vorming van ons zonnestelsel.