Op dit moment zweeft ruimtesonde Hayabusa2 boven het oppervlak van planetoïde Ryugu. Maar daar gaat verandering in komen. Zo heeft het JAXA team op Twitter laten weten dat Hayabusa2 volgende maand zal neerdalen naar het oppervlak om daar monsters te gaan verzamelen. Eigenlijk had de sonde al in oktober moeten afdalen naar Ryugu’s oppervlak, maar dat stelde het team om meerdere redenen uit.

We are a little late to tweet, but operations in 2019 have already begun. The year, it is the first touchdown. Currently, touchdown is scheduled for the week of February 18th. Thank you for your continued support this year! (Hayabusa2 Project) — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 9 januari 2019

Uitgesteld

De belangrijkste reden voor het uitstellen van de missie is dat de planetoïde een veel gecompliceerder landschap heeft dan gedacht. Zo ligt het oppervlak bezaait met keien en kiezels. Hierdoor is het lastig om de ruimtesonde heelhuids op de planetoïde te laten landen. Uiteindelijk heeft het team een stukje grond gevonden waar vrijwel geen grote kiezels liggen. De kans is op deze plek het grootst dat de ruimtesonde niet per ongeluk een kei raakt en zichzelf beschadigt. Het liefst had JAXA een 100 meter groot landingsgebied tot hun beschikking gehad. Maar aangezien ze dat op de gehele planetoïde niet konden vinden, moeten ze het nu doen met een slechts 20 meter breed landingsplaatsje.

Afdaling

De afdaling werd eind oktober al even geoefend. En de generale repetitie verliep op rolletjes. Hayabusa2 naderde het oppervlak van Ryugu toen tot een afstand van slechts 22,3 meter. En nu is het dus tijd voor het echte werk. De afdaling staat gepland voor 18 februari. Vervolgens moet Hayabusa2 aan de bak. Zo gaat hij oppervlaktemateriaal verzamelen dat ons dichterbij het antwoord moet brengen over hoe ons zonnestelsel gevormd is. Twee andere landers – MINERVA-II1 en MASCOT – gingen Hayabusa2 al voor en hebben al materiaal van het oppervlak verzameld. Waarschijnlijk zullen alle monsters in 2021 op aarde aankomen.

Ryugu is een kleine planetoïde in het zonnestelsel en staat op op zo’n 3,2 miljard kilometer afstand. Wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in dit soort planetoïden, omdat hun spectrum sterk lijkt op koolstofhoudende chondrieten. Deze hebben een chemische samenstelling die sterk lijkt op die van de zon en de vroege zonne-nevel. Ook kunnen dit soort planetoïden waterrijke mineralen bevatten. Daarom kunnen missies zoals die van Hayabusa om misschien wel meer vertellen over de oorsprong van leven.