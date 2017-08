Astronomen hebben een sterrenstelsel gevonden, dat vijf miljard jaar geleden al een sterk magneetveld had.

Het sterrenstelsel is ruim vijf miljard lichtjaar van de aarde verwijderd en heeft een vergelijkbaar magnetisch veld als ons eigen melkwegstelsel. “Het is nu een recordhouder”, zegt astronoom Dr. Sui Ann Mao van het Max Planck Instituut. “Niet eerder troffen we een sterrenstelsel met een magnetisch veld op zo’n grote afstand van de aarde aan.”

De resultaten van het onderzoek zijn op 28 augustus gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature Astronomy.

Zo is het magnetische veld gevonden Het kosmische magnetische veld is gevonden door het Karl G. Jansky Very Large Array radio-observatorium. Het is onmogelijk om een magnetisch veld direct te zien. Het jonge sterrenstelsel staat – vanaf de aarde gezien – echter achter een ander sterrenstelsel, waardoor het licht van de quasar door het voorgrondstelsel reist. Dit betekent dat de magnetische vingerafdruk van het achtergrondstelsel te zien is. Dit wordt ook wel het Faraday-effect genoemd.

Sterrenstelsels hebben magnetische velden, alleen zijn die zeer zwak. Zo is het magnetische veld van ons melkwegstelsel een miljoen keer zwakker dan het aardmagnetisch veld. Sommige wetenschappers denken dat sterrenstelsels geboren worden met een zwak magnetisch veld. Na verloop van tijd groeit dit veld en wordt het sterker.

Toch is het de vraag of deze theorie klopt, aangezien astronomen een jong sterrenstelsel hebben aangetroffen met een relatief sterk magnetisch veld. “Niemand weet waar dit magnetisme vandaan komt en hoe het wordt opgewekt”, zegt professor Bryan Gaensler. “Nu hebben we een ‘fossiel’ gevonden, waardoor we meer leren over dit mechanisme.”

