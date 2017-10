Hallo, Europa!

Terwijl ruimtesonde Juno voor de achtste keer langs gasreus Jupiter scheerde, heeft deze ook even de tijd genomen om twee manen van Jupiter te vereeuwigen. Op de prachtige foto hieronder zien we (van links naar rechts) Europa, Io en een stukje van Jupiter.

Europa

Jupiter heeft tientallen manen. Europa en Io behoren tot de wat grotere exemplaren. En met name Europa spreekt tot de verbeelding. Onderzoekers achten de kans groot dat deze maan buitenaards leven herbergt. Sterker nog: de maan wordt gezien als één van de beste plekken in ons zonnestelsel om naar buitenaards leven te zoeken.

Oceaan

Die titel krijg je natuurlijk niet zomaar. Maar waaraan heeft Europa die titel te danken? Voornamelijk aan de enorme oceaan die hoogstwaarschijnlijk onder het ijzige oppervlak van Europa rust. De oceaan bestaat waarschijnlijk uit vloeibaar, zout water. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat in die oceaan allerlei chemische processen plaatsvinden waar eventueel leven bij gebaat kan zijn.

Op deze foto zien we die fascinerende wereld als een klein stipje in het immense heelal. Het smaakt naar meer. Onderzoekers staan te trappelen om de maan eens van dichterbij te bekijken. Juno is daarvoor niet zo geschikt: de sonde is ontwikkeld om Jupiter te bestuderen en zit bovendien vastgeroest in zijn huidige baan. Maar er is goed nieuws: er staan al twee missies naar Europa gepland. NASA lanceert in het volgende decennium de Europa Clipper. Het ruimtevaartuig zal – na een lange reis – de ijsmaan twee keer per week passeren. De sonde moet onder meer uitzoeken wat er allemaal onder het dikke pak ijs van de maan gebeurt. En ook ESA stuurt een sonde naar de veelbelovende maan. De missie JUICE moet in 2022 het luchtruim kiezen en zal acht jaar later bij Jupiter en zijn manen arriveren. En ook deze missie zal deels gefocust zijn op de wellicht leefbare wereld die onder het dikke pak ijs van Europa schuilgaat.