Burgerwetenschappers Gerald Eichstädt en Seán Doran hebben gegevens van de Juno-ruimtesonde gebruikt om een prachtige foto van Jupiters atmosfeer te maken.

Eichstädt en Doran zijn geen onbekenden. Een foto van dit duo eindigde op de negende plek in de top 10 mooiste ruimtefoto’s van 2017. Eens in de paar maanden publiceren zij weer een nieuwe bewerkte foto van de grootste planeet van ons zonnestelsel.

De nieuwe foto is gemaakt op 16 december, toen Juno ruim 13.000 kilometer verwijderd was van het wolkendek van Jupiter. De resolutie bedraagt ruim negen kilometer per pixel. Aan de rechterkant van de foto zie je een glimp van de dag-nachtgrens.

Juno arriveerde in juli 2016 bij Jupiter – de grootste planeet in ons zonnestelsel. De sonde moet onder meer vast zien te stellen of de gasreus een vaste kern heeft en hoe de atmosfeer van Jupiter in elkaar steekt. Tevens kan de sonde – door Jupiter te bestuderen – meer inzicht geven in de kinderjaren van het zonnestelsel. Het is namelijk zo dat Jupiter – dankzij zijn enorme massa – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de aarde nog steeds zijn originele samenstelling heeft.