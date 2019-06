Het gapende gat in het wolkendek van de gasreus is een wonderbaarlijk mysterie.

Tijdens de laatste fly-by van Juno langs Jupiter, spotte de ruimtesonde wat opmerkelijks. Zo fotografeerde het vaartuig een vreemde zwarte vlek. Wat deze zwarte vlek precies is? Niemand die het weet.

Foto

Hieronder is de prachtige foto te zien. De afbeelding werd gemaakt terwijl Juno op ongeveer 15.000 kilometer boven Jupiters wolkendek langs scheerde. In het midden van de foto pronkt de zwarte vlek.

Vortex

Omringende wolkenpatronen laten zien dat de vlek zich in het midden van een werveling (ofwel vortex) bevindt. Omdat donkere kleuren in de atmosfeer van Jupiter vaak ‘dieper’ zijn dan lichtere tinten, nemen de onderzoekers aan dat de mysterieuze zwarte vlek mogelijk een diep gapend gat is. Maar zonder meer bewijsmateriaal blijft het nu nog bij een wilde gok.

Jupiter

De Juno-ruimtesonde draait al sinds 2016 rond de grootste planeet van ons zonnestelsel. De sonde cirkelt rond de planeet in een ovaalvormige baan en scheert ongeveer één keer in de 53 dagen langs. Tijdens zijn missie heeft het vaartuig al heel wat informatie over Jupiter verzameld. Zo weten we ondertussen bijvoorbeeld al veel meer over de kern, compositie, magnetosfeer en polen. Daarnaast trakteert de sonde ons ook regelmatig op adembenemende foto’s van het wolkendek van Jupiter en zijn turbulente stormen, die sterk doen denken aan een schilderij.

De missie van de ruimtesonde zit er nog lang niet op. Oorspronkelijk zou de Juno-missie op 20 februari 2018 eindigen, waarna Juno in de atmosfeer van Jupiter moest verbranden. Aangezien Juno in een hogere baan blijft, ontvangt de ruimtesonde minder straling en dit heeft een gunstig effect op de levensduur van de instrumenten. Hierdoor kan de missie verlengd worden tot en met 2021 en krijgen astronomen de kans om meer gegevens over de gasplaneet te verzamelen. De volgende keer dat Juno wederom dicht langs Jupiter vliegt, is waarschijnlijk in juli.