Voor de vijfde maal scheerde de ruimtesonde vorige week rakelings langs de gasreus. En dat levert fraaie foto’s op!

Met een snelheid van zo’n 57,8 kilometer per seconde scheerde Juno afgelopen maandag langs de gasreus. Op het moment dat de afstand tussen Juno en de gasreus het kleinst was, was de sonde zo’n 4400 kilometer van de wolkentoppen van Jupiter verwijderd.

Alle wetenschappelijke instrumenten aan boord van Juno waren tijdens de scheervlucht actief en dat betekent dat er weer een schat aan informatie is verzameld. En ook de JunoCam – de camera aan boord van Juno – maakte overuren. Traditiegetrouw heeft NASA al die foto’s zo snel mogelijk vrijgegeven zodat het grote publiek ermee aan de slag kon.

En dat is de afgelopen dagen gebeurd. Het resulteert in prachtige beelden van Jupiter. Neem bijvoorbeeld de foto hieronder waarop we de noordpool van de gasreus zien.

Of de afbeelding hieronder zien we nog maar eens hoe turbulent de atmosfeer van Jupiter is.

En de afbeelding hieronder zoomt in op een flinke storm op Jupiter.

En hier zien we de zuidpool van Jupiter. Het is een mozaïek, gemaakt met behulp van foto’s die tijdens de laatste drie scheervluchten van Juno zijn gemaakt.

En dan stuitten we op de site van NASA nog op deze fantastische foto. Weliswaar niet gemaakt tijdens de laatste scheervlucht, maar te mooi om niet te delen. Het (bewerkte) kiekje laat naast Jupiter ook de manen Io en Europa zien.

In mei zal Juno opnieuw langs Jupiter scheren.