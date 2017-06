De stormachtige atmosfeer van de gasreus schittert op deze foto die Juno vorige maand van Jupiter maakte.

Ruimtesonde Juno maakte de prachtige foto terwijl deze zich – na de zevende scheervlucht langs Jupiter – van de gasreus weg haastte. Op het moment dat de sonde de foto maakte, was deze zo’n 46.900 kilometer van de wolkentoppen van Jupiter verwijderd.

De witte stormen

Op de foto komt de turbulente atmosfeer van Jupiter heel goed uit de verf. Er zijn tal van stormen zichtbaar, maar vier springen er echt uit. We hebben het dan natuurlijk over de drie (voor wie goed kijkt: vier) witte stormen die bovenin beeld zichtbaar zijn. De vier stormen maken deel uit van een keten van stormen die momenteel uit acht van deze witte stormen is opgebouwd.

WIST JE DAT… …NASA onlangs de eerste onderzoeksresultaten die de Juno-missie opleverde, presenteerde? Lees er hier alles over!

Een oranje

Tussen al die witte stormen valt één storm duidelijk op. De storm is weliswaar wat kleiner, maar oranje van kleur. Je ziet ‘m in het gebied tussen de twee grote witte stormen aan de linkerzijde.

Ruimtesonde Juno cirkelt sinds de zomer van vorig jaar in een sterk ovaalvormige baan rond Jupiter. De sonde doet er zo’n 53 dagen over om een rondje rond de gasreus te voltooien. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de sonde na verloop van tijd in een cirkelvormige baan rond de gasreus zou gaan cirkelen, daarbij zou de omlooptijd teruggebracht worden naar 14 dagen. Door technische problemen is het nooit zover gekomen. Besloten is om Juno in deze baan te houden. Naar verwachting kan deze op deze wijze ook een antwoord vinden op de prangende vragen die NASA tijdens de missie wil beantwoorden. De sonde moet onder meer uitwijzen hoe de gasreus is ontstaan, wat er onder het wolkendek schuilgaat en hoe de atmosfeer van de gasreus in elkaar steekt. De sonde heeft tot februari 2018 de tijd om dat alles uit te zoeken: ergens in die maand zal de sonde namelijk opdracht krijgen om zich in de atmosfeer van Jupiter te boren. En dat kan Juno niet navertellen.