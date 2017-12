Het lijkt een schilderij, maar dit is een foto en we zien een turbulent stukje van Jupiters noordelijk halfrond.

De foto is gemaakt door ruimtesonde Juno. Op het moment dat deze de foto maakte, was deze slechts 18.906 kilometer van Jupiters wolkentoppen verwijderd.

Schaduw

Op de foto – waarvan de kleuren iets zijn aangepast – zien we talloze wolken. En wie goed kijkt, kan zelfs zien dat wolken in de hogere delen van Jupiters atmosfeer een schaduw werpen op de wolken eronder. Dat zie met name goed zichtbaar in de witste regionen van de foto.

Over Juno

Juno cirkelt sinds juli 2016 om Jupiter heen. De sonde doet intensief onderzoek naar de atmosfeer van de gasreus en probeert tevens te achterhalen wat er onder het dikke wolkendek schuilgaat. Daarnaast maakt de sonde regelmatig fraaie foto’s. Zo konden we eerder deze maand nog het prachtige zuidelijk halfrond van Jupiter bewonderen. En weten we dankzij Juno ook hoe het noordelijk halfrond van de planeet eruit ziet.

Officieel komt de missie van Juno in juli 2018 tot einde. Maar NASA kan nog overwegen om de missie te verlengen. Dat zal onder meer afhangen van wat de missie wetenschappelijk gezien oplevert.