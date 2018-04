De atmosfeer van de gasreus gaat nooit vervelen. Maar hoelang zal Juno deze kiekjes nog kunnen maken?

Juno maakte de prachtige foto begin deze maand, toen deze voor de twaalfde keer langs Jupiter scheerde. Op het moment dat de sonde deze foto maakte, was deze zo’n 12.326 kilometer van Jupiters wolkentoppen verwijderd.

Probleempje

Ruimtesonde Juno werd in 2011 gelanceerd en arriveerde in 2016 bij Jupiter. De sonde nestelde zich in een ovaalvormige baan rond de gasreus, waarbij deze ongeveer elke 53 dagen langs Jupiter scheerde. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de sonde zijn baan zou aanpassen en uiteindelijk in een cirkelvormige baan rond de gasreus zou cirkelen en deze dus continu van dichtbij kon bestuderen. Maar technische problemen zorgden ervoor dat Juno in de ovaalvormige baan bleef steken. En dus scheert deze nog steeds elke 53 dagen langs Jupiter. De laatste keer was 1 april en toen maakte Juno de foto die je hieronder ziet.

Einde missie

Ondertussen nadert het einde van Juno’s missie met rasse schreden. NASA had op voorhand bedacht dat Juno zich in juli 2018 in de atmosfeer van Jupiter zou boren (zie kader). Het zou betekenen dat Juno vanaf nu nog twee rondjes rond Jupiter te gaan heeft. Maar NASA heeft altijd een slag om de arm gehouden: Juno’s missie kon worden verlengd. De komende weken zal dan ook duidelijk moeten worden of dat gaat gebeuren. Het zal niet alleen afhankelijk zijn van de toestand van Juno – of de sonde nog naar behoren werkt en alle instrumenten doen wat ze moeten doen – maar ook van budget: kan NASA ergens nog geld vandaan peuteren om deze sonde nog langer in de lucht te houden? Daarbij zal ook altijd goed worden gekeken naar wat verlenging van zo’n missie oplevert: wat kan Juno vanuit zijn huidige baan nog ontdekken? En is dat het geld en de moeite waard?

Kamikazeduik

Juno zal aan het eind van zijn missie opdracht krijgen om zich in de atmosfeer van Jupiter te boren. Dat is een bewuste keuze: NASA wil voorkomen dat de sonde straks zonder brandstof en dus stuurloos door de ruimte gaat dwalen en mogelijk neerkomt op één van de manen van Jupiter. Onderzoekers achten het namelijk niet onmogelijk dat op die manen leven mogelijk is. En daarom willen ze die manen ongerept laten.

Op dit moment lijkt een verlenging van de missie van Juno niet onwaarschijnlijk. De sonde verkeert in goede gezondheid en heeft dankzij de technische problemen waardoor deze in een ovaalvormige baan is blijven hangen weinig te duchten gehad van de zo gevreesde stralingsgordels rond Jupiter. Bovendien heeft de sonde al veel meer inzicht gegeven in de mysterieuze Jupiter. Zo hebben we dankzij Juno nu eindelijk een beeld van Jupiters noordpool. Bovendien weten we nu dat de stormen die op de gasreus woeden diep reiken. Ook hebben we meer inzicht gekregen in de beroemde Grote Rode Vlek.