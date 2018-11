De ruimtesonde maakte de foto toen deze slechts 7000 kilometer van de toppen van Jupiters wolken verwijderd was.

Op de foto schittert de zogenoemde North-North Temperate Belt (NNTB): een wervelende wolkenband op het noordelijk halfrond van de gasreus. Wat verder natuurlijk direct opvalt, is de grote witte ovaalvormige storm. Dit is een anticycloon.

Juno maakte de prachtige foto eind vorige maand toen deze voor de zestiende keer langs Jupiter scheerde. Op dat moment was de sonde slechts 7000 kilometer van de wolkentoppen van Jupiter verwijderd.

Het is niet voor het eerst dat Juno de North-North Temperate Belt vereeuwigd heeft. Eerder dit jaar – tijdens de dertiende scheervlucht langs Jupiter – maakte de sonde al onderstaande foto. Ook hier is de NNTB – de roodoranje wolkenband die je links van het midden ziet – prachtig te zien.

Juno arriveerde in de zomer van 2016 bij Jupiter. De sonde moet onthullen hoe de atmosfeer van de gasreus in elkaar steekt, wat zich onder die atmosfeer bevindt en hoe de gasreus is ontstaan. Onlangs heeft NASA besloten om Juno wat meer tijd te gunnen om Jupiter te onderzoeken. Het is de bedoeling dat de sonde nog tot de zomer van 2021 rond Jupiter blijft cirkelen.