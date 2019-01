Pizzamaan Io van Jupiter staat bekend om zijn vulkanische activiteit. Ruimtesonde Juno fotografeerde op 21 december een pluim boven deze Joviaanse maan.

De beelden werden gemaakt tijdens de zeventiende scheervlucht van Juno langs Jupiter. “Niemand had verwacht dat we een vulkanische pluim zouden zien”, vertelt hoofdonderzoeker Scott Bolton. “Het is een nieuwjaarsgeschenk dat we de pluimen zo goed kunnen onderscheiden.”

Io is één van de vier grote manen van Jupiter. Op de foto hieronder is te zien hoe één helft volledig verduisterd is. Toch geldt dit niet voor de pluim. “De pluim is veel hoger en kan dus nog zonlicht reflecteren”, legt wetenschapper Candice Hansen-Koharcheck uit. “Dit kun je vergelijken met bergtoppen op aarde. Als de zon onder de horizon zakt, worden de bergtoppen nog even verlicht.”

Dankzij Juno leren we steeds meer over Jupiter en zijn manen. Zo is er vorig jaar een nieuwe vulkaan ontdekt op Io. De vulkaan is te zien als een hotspot van 300 kilometer en bevindt zich nabij de zuidpool.

Het oppervlak van Io vernieuwd continu. Dit komt vooral door Jupiter. Deze gasreus kneedt de maan en trekt het oppervlak tot wel honderd meter omhoog. De getijdenwerking zorgt er bovendien voor dat er in Io veel hitte wordt gegenereerd en gesteente net onder het oppervlak vloeibaar wordt. Dat vloeibare gesteente wil naar boven en vandaar dat de maan zo vulkanisch actief is.