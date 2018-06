De ruimtesonde doet het rustig aan, dus astronomen hebben meer tijd nodig om data te verzamelen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Juno iedere veertien dagen een rondje om Jupiter zou afleggen. Wetenschappers durven dit echter niet aan, omdat ze zich zorgen maken over de ventielen van het brandstofsysteem. Hierdoor neemt een omloop rond Jupiter nog steeds 53 dagen in beslag. Juno vliegt momenteel dus minder vaak langs Jupiter dan verwacht en verzamelt minder snel data.

Oorspronkelijk zou de Juno-missie op 20 februari 2018 eindigen, waarna Juno in de atmosfeer van Jupiter moest verbranden. Aangezien Juno in een hogere baan blijft, ontvangt de ruimtesonde minder straling en dit heeft een gunstig effect op de levensduur van de instrumenten. Hierdoor kan de missie verlengd worden en krijgen astronomen de kans om meer gegevens over de gasplaneet te verzamelen.

NASA heeft tot het fiscale jaar 2022 budget vrijgemaakt voor de Juno-missie. “Hierdoor kunnen we antwoorden vinden op vragen over Jupiter, maar we kunnen ook nieuwe mysteries vinden en oplossen,” zegt Thomas Zurbuchen van NASA. “Ieder rondje om Jupiter kan wetenschappers en burgerwetenschappers helpen om nieuwe verrassingen te onthullen.”

Op 16 juli vliegt Juno voor de dertiende keer langs Jupiter om wetenschappelijke data te verzamelen.