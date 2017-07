Rol de planeet op zijn zij en daar verschijnt een heuse smiley!

Dat blijkt uit deze prachtige foto die ruimtesonde Juno van de gasreus heeft gemaakt. Twee ovaalvormige, witte stormen vormen de ogen van Jupiter. En schuin daaronder bevinden zich – in de vorm van een gigantische oranjekleurige verstoring van de atmosfeer – Jupiters opgespoten lippen.

De foto

Juno maakte de foto – die voor de gelegenheid dus wel geroteerd moest worden – halverwege mei. De sonde was op het moment dat deze de foto maakte zo’n 19.433 kilometer van Jupiter verwijderd.

Wetenschap

Juno arriveerde halverwege 2016 bij Jupiter en heeft al verschillende adembenemende foto’s gemaakt (bijvoorbeeld van de noordpool van Jupiter). Maar het maken van foto’s is niet Juno’s kernactiviteit. De sonde is met name naar Jupiter afgereisd om de geheimen van de gasreus te ontrafelen en onder meer de volgende vragen te beantwoorden: hoe steekt de atmosfeer van de gasreus in elkaar, wat gaat er onder het wolkendek van Jupiter schuil en hoe is de gasreus ontstaan?

Om een antwoord op die vragen te vinden, scheert Juno elke 53 dagen rakelings langs Jupiter. De eerstvolgende scheervlucht staat gepland voor 10 juli. Dan zal Juno over misschien wel één van de bekendste fenomenen op Jupiter scheren: Jupiters Grote Rode Vlek. Het levert naar verwachting mooie foto’s op van deze reusachtige storm die al zeker 300 jaar actief is. Daarnaast hopen onderzoekers eindelijk te weten te komen tot hoe diep in de atmosfeer de storm reikt en hoe de storm werkt en stand weet te houden.