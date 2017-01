Op de foto zien we de gasreus – met zijn beroemde Grote Rode Vlek – uit de duisternis opdoemen.

Op de prachtige foto is de Grote Rode Vlek – een enorme storm die al honderden jaren op de gasreus woedt – mooi zichtbaar. Onder de Grote Rode Vlek zie je een tweede roodkleurige storm: Oval B. Ook deze storm is al een tijdje actief. Iets daaronder zie je een serie witte cirkels. Dit zijn eveneens stormen. Hun aantallen variëren: sinds 1986 zijn er perioden geweest met zes, maar ook met negen van deze witte ovaalvormige stormen.

Juno

Ruimtesonde Juno maakte de prachtige foto op 11 december tijdens zijn derde scheervlucht langs de gasreus. Op het moment dat de sonde de foto maakte, was deze zo’n 458.800 kilometer van de planeet verwijderd.

Bewerken

Zoals je eerder op Scientias.nl kon lezen, worden alle foto’s die Jupiter maakt aan het publiek vrijgegeven. Vervolgens kan het publiek de foto’s bewerken. Ook de foto die in dit artikel centraal staat, is door een amateur-onderzoeker bewerkt.

Juno cirkelt momenteel in een ovaalvormige baan rond Jupiter heen. Deze baan brengt de sonde één keer in de 53 dagen dicht bij Jupiter in de buurt. Het is het ultieme moment voor het maken van foto’s en bestuderen van de gasreus. De eerstvolgende keer dat de sonde weer zo dicht bij Jupiter in de buurt komt, is op 2 februari.