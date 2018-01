Juno kiekt het zuidelijk halfrond van de machtige gasreus.

Wat natuurlijk direct opvalt, zijn de kleurrijke banden die op de foto zo gebroederlijk naast elkaar liggen. De grootste planeet die ons zonnestelsel rijk is, is bedekt met dikke rode, bruine, gele en witte wolken en de manier waarop zij georganiseerd zijn, zorgt ervoor dat het lijkt alsof Jupiter ‘gestreept’ is.

De prachtige foto doet schilderachtig aan; het is een bijna idyllisch plaatje. Maar laat je niets wijsmaken. Want de atmosfeer van de machtige gasreus is allesbehalve idyllisch. Er woeden heftige stormen – zoals de Rode Vlek die al bijna twee eeuwen gaande is en groter is dan de aarde! – en winden haasten zich met snelheden tot wel 643 kilometer per uur voort.

Op dit moment bestudeert ruimtesonde Juno de gasreus tot in detail. De sonde maakte ook deze prachtige foto waarop het zuidelijk halfrond van de planeet schittert. De foto werd vorige maand al gemaakt – tijdens de tiende scheervlucht van Juno langs Jupiter – maar is nu pas (na bewerking door burger-wetenschapper Kevin McGill) vrijgegeven. Op het moment dat Juno de foto maakte, was deze 13.604 kilometer van de wolkentoppen van Jupiter verwijderd. En elke pixel in deze foto is in werkelijkheid 9,1 kilometer breed.