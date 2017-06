Nieuw onderzoek veegt het idee dat de gigant een verenpak had, van tafel.

Lang werd de Tyrannosaurus rex afgebeeld als een gigantische, met schubben bedekte dinosaurus. En Jurassic Park – voor wie na 1993 geboren is: één van de meest succesvolle scifi-films over dinosaurussen die met behulp van bewaard gebleven DNA weer tot leven worden geroepen – ging daar helemaal in mee. Een paar jaar later werden de filmmakers teruggefloten door paleontologen: het bewijs dat veel dinosaurussen bedekt waren met veren, stapelde zich op. En het vermoeden dat ook T. rex een verenpak had, werd steeds sterker.

Schubben

Maar nu komen onderzoekers daar in het blad Biology Letters weer op terug. Ze analyseerden stukjes huid van verschillende tyrannosaurussen en hun familieleden. De stukjes huid waren afkomstig van de buik, nek, heupen en staart. En de huid suggereert “dat de meeste (zoniet alle) grote tyrannosaurussen geschubd waren”.

Baby’s

Het lijf van de voorouders van de tyrannosaurussen was wel grotendeels met veren bedekt. Maar de grote tyrannosaurusen – waaronder T. rex – hebben die veren gedurende hun evolutie toch weer ingeruild voor schubben, zo stellen de onderzoekers. Ze benadrukken dat ze dit alleen met zekerheid kunnen zeggen van volwassen tyrannosaurussen. Ze sluiten niet uit dat baby-tyrannosaurussen wel wat pluizig waren.

Grote vraag is natuurlijk waarom de evolutie van T. rex resulteerde in een geschubd in plaats van met veren bedekt lichaam. De onderzoekers weten het ook niet goed. Maar voor nu steken ze het op de enorme omvang van het dier. Geen gekke gedachte: veel grote landdieren die vandaag de dag nog leven – denk aan olifanten en nijlpaarden bijvoorbeeld – bezitten bijvoorbeeld ook redelijk weinig haar. Ze zouden daardoor beter in staat zijn om hun hitte kwijt te raken.