Maar het gevaar is nog niet geweken.

Kaapstad worstelt al weken met een tekort aan drinkwater. Eerder kon je al op Scientias.nl lezen dat dat voornamelijk het resultaat is van droogte. Waar Kaapstad gemiddeld zo’n 515 millimeter regen per jaar mag verwelkomen, viel er in 2017 slechts 157 millimeter water uit de lucht. Hierdoor staan verschillende waterreservoirs in de nabijheid van de stad vrijwel droog.

Day Zero

En Kaapstad stevent dan ook af op een Day Zero: een dag waarop er echt geen water meer uit de kraan komt. Eind januari verwachtte men nog dat die Day Zero op 12 april zou vallen, maar later werd dat 4 juni. En nu is dat moment opnieuw wat opgeschoven: naar 9 juli.

Boeren

Het is volgens het stadsbestuur te danken aan twee nieuwe ontwikkelingen. Zo is de gemiddelde wekelijkse vraag naar water iets afgenomen. Daarnaast hebben boeren water gedoneerd, dat wordt op dit moment naar de Steenbras Dam vervoerd: één van de waterreservoirs van Kaapstad.

Gevaar is nog niet geweken

Maar met dat water is het probleem zeker nog niet opgelost, zo waarschuwt de burgemeester. “We verwachten dat Day Zero weer verplaatst kan worden naar juni zodra de transfer van het water (afkomstig van de boeren, red.) is afgerond, tenzij het ons lukt om per dag niet meer dan 450 megaliter water per dag te verbruiken.” Op dit moment verbruikt de stad per dag nog zo’n 523 megaliter water. Dat is al vrij weinig, als je bedenkt dat men in 2014 nog zo’n 1130 megaliter per dag verbruikte. Het relatief lage verbruik is onder meer te herleiden naar de opdracht die de gemeente aan de inwoners van Kaapstad heeft gegeven: zij mogen al sinds 1 februari niet meer dan 50 liter water per persoon per dag gebruiken.



Vijftig liter water per persoon per dag. Dat valt nog niet mee.

Velen hebben aan die oproep gehoor gegeven, maar er zijn ook mensen die zich daar weinig van aantrekken. En dat is een probleem. Want het wekelijkse verbruik moet verder omlaag, wil Kaapstad een kans hebben om het tot de start van het regenseizoen uit te kunnen zingen. Of dat regenseizoen de bevrijding brengt waar Kaapstad op hoopt, is trouwens ook niet zeker. “Afgelopen jaar viel er tijdens de winter abnormaal weinig regen en we kunnen niet aannemen dat dat dit jaar anders zal zijn,” zo waarschuwt de burgemeester.