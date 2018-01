Weer een stap dichter bij een snellere genezing van de levensbedreigende ziekte.

Onderzoekers hebben een test ontwikkeld die zowel mutaties als eiwitten die met acht verschillende en veelvoorkomende soorten kanker in verband worden gebracht, kan detecteren. Een doorbraak, omdat deze het mogelijk maakt om kanker vroeg op te sporen, zodat de kans op genezing groter is.

CancerSEEK CancerSEEK is een niet heel ingrijpende behandeling en kan in principe worden toegepast door zorgverleners tijdens een normaal bloedonderzoek. De kosten zullen ongeveer 500 dollar (ofwel 407 euro) gaan bedragen, wat vergelijkbaar is met bijvoorbeeld een darmonderzoek.

De test, CancerSEEK genaamd, is de eerste in zijn soort. Zo kan hij acht verschillende typen kanker die verantwoordelijk zijn voor meer dan 60 procent van de sterfgevallen in de VS detecteren. Een bijzondere prestatie, zeker aangezien voor vijf van deze acht kankersoorten tot nu toe nog helemaal geen detectiemethode bestond. De test spoort de kankercellen op in het bloed en controleert tegelijkertijd op de aanwezigheid van verschillende mutaties in het DNA. “Genmutaties in het bloed kunnen een een zeer belangrijke aanwijzing zijn voor kanker,” verklaart hoofdonderzoeker Joshua Cohen.

Nieuw

Om de bloedtest te ontwikkelen, bestudeerden de onderzoekers enkele honderden genen en 40 eiwitten. Deze konden ze vervolgens terugdringen tot 16 genen en acht eiwitten die aanwijzingen geven voor kanker. De onderzoekers benadrukken dat de moleculaire test uitsluitend gericht is op de detectie van specifieke kankersoorten en daarom verschilt van andere bestaande testen. “Het nieuwe aan de test is dat deze zowel controleert op mutaties van DNA als op eiwitten,” zegt co-auteur Cristian Tomasetti. “Een ander nieuw aspect is dat we in staat waren om in hoge nauwkeurigheid te bepalen waar in het lichaam de kanker zich bevond. Zo konden we de specifieke locatie in 83 procent van de gevallen aanwijzen.”

Vals-positief

De onderzoekers vonden het belangrijk dat de bloedtest in staat zou zijn om 99 procent van de kankergevallen duidelijk te detecteren. “Dit hoge streven is essentieel om vals-positieve resultaten bij patiënten te voorkomen,” zegt onderzoeker Kenneth Kinzler. Om te controleren of CancerSEEK hier ook inderdaad aan voldeed, werd de test ingezet op 812 gezonde mensen. Hieruit bleek dat in slechts zeven gevallen de bloedtest met een vals-positief resultaat op de proppen kwam.

“Dankzij de test kunnen we de de ziekte al in een vroeg stadium detecteren”

Kankersoorten

Nadat CancerSEEK deze vuurproef had doorstaan, werd de test ingezet bij 1005 kankerpatiënten die in verschillende stadia van de ziekte verkeerde. In 70 procent van de gevallen was de uitslag inderdaad positief. Echter konden sommige soorten kanker beter worden gevonden dan anderen. Zo werd 98 procent van de gevallen van eierstokkanker gedetecteerd, tegenover slechts 33 procent van de mensen met borstkanker. De bloedtest was bijzonder nauwkeurig in de detectie van de vijf kankersoorten – eierstok-, lever-, maag-, alvleesklier-, en slokdarmkanker – waar tot nu toe nog geen test voor bestond. Zo werd tussen de 69 tot 98 procent van de gevallen met succes gedetecteerd.

De resultaten van CancerSEEk zijn veelbelovend. “Dankzij de test kunnen we de de ziekte al in een vroeg stadium ontdekken,” concludeert onderzoeker Bert Vogelstein. En dit verbetert de vooruitzichten van patiënten aanzienlijk, want hoe eerder kanker gezien wordt, hoe groter de kans op genezing. “Hierdoor kunnen we het aantal mensen dat overlijdt aan kanker op lange termijn verminderen.”