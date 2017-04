Wetenschappers hebben een eiwit geïdentificeerd dat essentieel is voor uitzaaiing. Kunnen we kanker middels dit eiwit dan een halt toeroepen?

Misschien wel, zo stelt een internationaal team van onderzoekers, waaronder wetenschappers van de Universiteit Leiden.

Terwijl je dit artikel leest, klopt je hart in je borstkas. Daar hoef je niks voor te doen. Jouw hersenen zorgen er elke seconde voor dat het hart geen slag overslaat. Ze doen dat met behulp van onder meer het eiwit hERG1. En dat eiwit staat centraal in het onderzoekspaper dat nu in het blad Science Signaling verschenen is.

Kankercellen

De onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat dit eiwit ook heel belangrijk is voor kankercellen. Het is betrokken bij de reactie van deze cellen op externe mechanische signalen die weer essentieel lijken te zijn voor uitzaaiing.

De ontdekking kan wel eens leiden tot nieuwe behandelingen tegen uitzaaiing van kanker. Maar dan moet er eerst een belangrijke hindernis worden genomen: men moet een manier vinden om het functioneren van het eiwit in kankercellen te dwarsbomen, zonder dat de rol die het eiwit met betrekking tot het menselijk hart speelt, verstoord wordt. Er lijkt echter een redelijke kans te zijn dat dat gaat lukken. De onderzoekers wijzen erop dat het eiwit zowel in hart- als kankercellen een constructie vormt met een ander eiwit (β1 integrin genaamd), maar dat er enkel in het hart ook nog een derde eiwit bij betrokken is. Dat verschil kan wel eens aangegrepen worden om een geneesmiddel te ontwikkelen dat alleen de functie van het eiwit in tumoren aantast en het hart met rust laat.