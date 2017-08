Onderzoekers lijken een nieuwe trigger voor een hartaanval te hebben ontdekt: de luchttemperatuur.

De onderzoekers richtten zich op alle hartaanvallen die tussen 1 januari 1998 en 31 december 2013 in bepaalde Zweedse ziekenhuizen waren behandeld. Het ging in totaal om 280.873 hartaanvallen. 99% van die hartaanvallen vond plaats op een dag waarvan gedetailleerde meteorologische informatie beschikbaar was. De onderzoekers keken of er een verband was tussen het aantal hartaanvallen op een dag en de meteorologische omstandigheden – luchttemperatuur, aantal zonuren, hoeveelheid neerslag, luchtdruk, enzovoort – op die dag.

Temperatuur

Al snel stuitten ze op een verband tussen de frequentie hartaanvallen en temperatuur. Op dagen met lage temperaturen vonden significant meer hartaanvallen plaats dan op warme dagen. Heel concreet: Als de gemiddelde temperatuur op een dag onder het vriespunt lag, vonden er per dag zo’n vier hartaanvallen meer plaats dan wanneer de gemiddelde temperatuur op een dag boven de 10 graden Celsius lag. Daarnaast bleek het aantal hartaanvallen ook hand in hand te gaan met hogere windsnelheden, minder zonuren en een hogere luchtvochtigheid.

Trigger

“Onze resultaten laten consistent zien dat er meer hartaanvallen plaatsvinden bij temperaturen onder het vriespunt,” legt onderzoeker Moman Mohammad uit. “De resultaten waren onder een breed scala aan subgroepen patiënten gelijk, en bleven zowel op nationaal als regionaal niveau overeind, wat suggereert dat luchttemperatuur een trigger is voor een hartaanval.”

Maar waarom is de kans op een hartaanval groter als de temperatuur laag is? Dat moet nog worden uitgezocht, maar wetenschappers hebben er wel ideeën over. Als het koud is, reageert ons lichaam daarop door de bloedvaten die net onder het oppervlak van de huid liggen, samen te laten trekken. Hierdoor neemt de bloeddruk toe. Ook kunnen mensen gaan huiveren en kan het hart sneller gaan kloppen, waardoor de stofwisseling sneller gaat en de lichaamstemperatuur stijgt. “De meeste gezonde mensen kunnen dat goed hebben,” stelt Mohammad. Maar dat wordt anders als mensen verkalkte aderen hebben. Dan kunnen deze maatregelen een hartaanval triggeren. Het is echter mogelijk dat ook andere factoren een rol spelen. Zo vergroten ook luchtweginfecties en griep – twee aandoeningen die met name bij lage temperaturen de kop opsteken – de kans op een hartaanval. Ook het feit dat mensen ’s winters minder bewegen kan een rol spelen.