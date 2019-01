Even uit- en aanzetten kan soms al wonderen verrichten.

Een week geleden liet NASA op Twitter weten dat één van de camera’s waarmee ruimtetelescoop Hubble is uitgerust – de Wide Field Camera 3 – er de brui aan had gegeven. Maar goed nieuws: nadat de camera even uit en weer aan was gezet, bleek het probleem te zijn opgelost. De camera is weer operationeel!

Het probleem

Volgens de onderzoekers lag een hardwareprobleem ten grondslag aan het uitvallen van de camera. Bepaalde spanningsniveaus binnen het instrument lagen buiten het vooraf gedefinieerde bereik, aldus NASA. Als veiligheidsmaatregel schortte het instrument autonoom zijn activiteiten op. Maar bij nader onderzoek bleek het probleem overkomelijk te zijn. En even opnieuw opstarten bleek uiteindelijk het antwoord. De waarden zijn weer normaal en de camera kan weer aan de slag!

Tests

De komende 48 tot 72 uur worden er nog wel aanvullende tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het instrument weer helemaal naar behoren werkt. Ook zal uitgebreider onderzoek moeten gaan uitwijzen waarom die gegevenswaarden oorspronkelijk onjuist waren. Als alle tests goed verlopen, gaat NASA gaat er vanuit dat de Wide Field Camera 3 aan het einde van de week zijn werk weer kan hervatten.

Hubble had het eigenlijk maar 15 jaar moeten volhouden, maar gaat ondertussen al bijna 30 jaar mee. Gehoopt wordt dat de telescoop het lang genoeg volhoudt om zij aan zij met zijn opvolger – de James Webb telescoop – onderzoek te gaan doen.