Kenia gaat niet zachtzinnig te werk om de plastic vervuiling een halt toe te roepen.

Alle plastic tasjes gaan in Kenia in de ban, zo heeft de overheid besloten. Zes maanden krijgen fabrikanten van plastic tassen en winkeliers de tijd om hun voorraden op te maken en een alternatief te vinden. Want over zes maanden is het gebruik, de productie en het importeren van alle plastic tasjes verboden. En wie zich niet aan dat verbod houdt, kan een boete krijgen die tussen de 2 miljoen en 4 miljoen Keniaanse shilling (zo’n 16.000 tot 32.000 euro) ligt of voor minstens één jaar de gevangenis ingaan. En als het echt tegenzit, kan er zelfs een gevangenisstraf plus een boete worden opgelegd.

Groot probleem

Het zijn fikse straffen. Maar de overheid vindt ze heel gerechtvaardigd. Want plastic tasjes zorgen voor grote problemen. Vaak worden ze – nadat ze eenmalig zijn gebruikt – gedumpt en zwerven ze jarenlang in de natuur rond. Soms worden ze deels verorberd door dieren of belanden ze in het water waar zeedieren erin vast komen te zitten en verdrinken. Ook komt het regelmatig voor dat de plastic tasjes verbrand worden, wat weer leidt tot luchtvervuiling. En de Keniaanse overheid is er klaar mee.

100 miljoen plastic tasjes

De Verenigde Naties zijn in hun nopjes met het besluit. Volgens hun gegevens worden in Keniaanse supermarkten alleen al zo’n 100 miljoen plastic tasjes per jaar uitgegeven. Bovendien zou zo’n 40 procent van het Keniaanse vee dat door droogte stierf significante hoeveelheden plastic in de maag hebben.

Natuurlijk is plastic vervuiling geen typisch Keniaans probleem. Eigenlijk alle landen wereldwijd hebben ermee te maken. Onderzoek wijst uit dat wereldwijd op jaarbasis zo’n 8 miljard kilo plastic in de oceanen verdwijnt. Dat plastic zou voor zeker 600 mariene soorten een bedreiging vormen. Deze dieren eten het plastic op – waarna gezondheidsproblemen ontstaan – of raken erin verstrengeld. Aangemoedigd door de VN nemen steeds meer landen maatregelen om hun plastic vervuiling terug te dringen. Zo is het in veel landen – waaronder Nederland – verboden om gratis plastic tasjes uit te delen. Andere landen – zoals Kenia, maar ook Rwanda en Bangladesh – hebben alle plastic tassen in de ban gedaan. En Frankrijk wil tegen 2020 ook plastic bordjes, bekers en bestek verbieden.