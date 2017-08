De kern van onze moederster draait vier keer sneller om de as dan het oppervlak. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team van astronomen.

Het is opvallend dat de kern van de zon sneller draait dan het oppervlak. Dit hadden astronomen niet verwacht. “De meest logische verklaring is dat de kern nog net zo snel draait als 4,6 miljard jaar geleden, toen de ster is geboren,” zegt astronoom Roger Ulrich van de universiteit van Californië. Hij is één van de auteurs van het paper in het wetenschappelijke vakblad Astronomy & Astrophysics. De kern van de zon voltooit binnen een aardse week exact één rondje. In vergelijking: de rotatie aan de evenaar van de zon is ongeveer 25 dagen. Bij de polen is de rotatietijd zelfs 36 dagen.

Als deze verklaring klopt, dan betekent dit dat het oppervlak van de zon in enkele miljarden jaren is afgeremd. De wetenschappers denken dat dit is veroorzaakt door zonnewind.

Akoestische golven

Het blijft natuurlijk raadselachtig, want hoe meet je nu hoe snel de kern van een gigantische gasbol om zijn as draait? Onderzoekers onderzochten akoestische golven (p-waves) op het oppervlak van de zon. Sommige van deze golven dringen door tot de kern van de zon, waar ze interactie aangaan met gravitatiegolven (g-waves). Dit zijn wat anders dan zwaartekrachtsgolven. De onderzoekers hebben de akoestische golven bekeken met het GOLF-instrument van de SOHO-ruimtesonde. Zo leerden ze hoe snel de reis duurt van een akoestische golf van het oppervlak naar de kern (en weer terug). Deze reistijd bleek beïnvloed te worden door de gravitatiegolven, waardoor astronomen uiteindelijk de rotatietijd van de kern konden vaststellen.

Mysterie

Eigenlijk is onze moederster – ondanks de afstand van 150 miljoen kilometer – nog een mysterieus object. Toch leren astronomen stukje bij beetje meer over de zon. Eerder dit jaar kwamen onderzoekers erachter dat de rotatiesnelheid van de zon en de helderheid van de zon de lengte van de magnetische cyclus bepalen.