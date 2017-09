Stofwolken zouden het vreemde gedrag van de ster het beste verklaren.

Dat stellen onderzoekers in een nieuw paper getiteld ‘Extinction and the dimming of KIC 8462852‘. Het paper handelt over een ster die de gemoederen al een tijdje bezighoudt, omdat de helderheid ervan zeer onregelmatig afneemt en ook de mate waarin de helderheid afneemt, fluctueert. En niemand weet eigenlijk hoe we dat moeten verklaren. En dus wordt er alweer bijna twee jaar druk gespeculeerd. Sommigen denken dat een buitenaardse megastructuur rondom de ster verantwoordelijk is voor de enorme afnames in helderheid die we zeer onregelmatig zien. Anderen wijten het aan een zwerm kometen. En weer anderen denken dat een gasplaneet met ringen de boosdoener is.

Verschillende golflengten

In een nieuw paper komen onderzoekers nu echter met weer een andere verklaring: stof. De wetenschappers bestudeerden KIC 8462852 tussen oktober 2015 en december 2016 met behulp van onder meer ruimtetelescoop Spitzer en de Swift-satelliet. Met die instrumenten konden de onderzoekers de ster voor het eerst in verschillende golflengtes licht bestuderen.

Kleine deeltjes

En dat levert een interessante ontdekking op. “De afname in helderheid is kleiner in infrarood dan in het zichtbare en ultraviolette licht,” zo schrijven de onderzoekers. “Het suggereert dat de verantwoordelijke lichamen klein moeten zijn: niet groter dan enkele micron (een miljoenste van een meter, red.).” Daarmee lijkt de buitenaardse megastructuur definitief van tafel te zijn. Volgens de onderzoekers zijn de afnames in helderheid van de ster het beste te verklaren door kleine stofdeeltjes die rond de ster zweven.

Is de kous hiermee dan af? Waarschijnlijk niet. Want ook dit paper komt op basis van observaties niet veel verder dan vermoedens. Het toont niet onomstotelijk aan dat stof de boosdoener is. En dus wachten we rustig af tot de volgende theorie zich aandient.