Onderzoek wijst uit dat de diversiteit onder kikkers explosief toenam kort nadat de dino’s van de aardbodem waren verdwenen.

“Kikkers bestaan al meer dan 200 miljoen jaar,” vertelt onderzoeker David Blackburn. “Maar wat dit onderzoek laat zien is dat pas na het uitsterven van de dinosaurussen de diversiteit onder kikkers enorm toenam.” Maar liefst drie belangrijke afstammingslijnen van moderne kikkers – samen goed voor zo’n 88 procent van de kikkers die vandaag de dag nog op aarde rondspringen – ontstonden tegelijkertijd, kort nadat een meteoriet 75 procent van het leven op aarde, waaronder de dinosaurussen wegvaagde.

Profiteren

Het is een zeer verrassende ontdekking, vindt Blackburn. Eerder onderzoek suggereerde namelijk dat de voorouders van deze moderne kikkersoorten al veel eerder in de geschiedenis het levenslicht zagen. Dat dat pas in het Paleogeen gebeurde, bewijst dat de kikkers razendsnel diversifieerden. En dat suggereert weer dat de kikkers die de meteorietinslag overleefden, profiteerden van de grote veranderingen op aarde. “We denken dat de ecosystemen in die tijd enorm veranderden.” Zo zouden veel bossen vernietigd zijn. Veel soorten konden dat niet navertellen, maar de kikkers waren blijkbaar niet klein te krijgen. “En toen de bossen en tropische ecosystemen weer opkrabbelden, profiteerden ze snel van de nieuwe ecologische mogelijkheden.”

Heel veel soorten

Uiteindelijk ontstond zo één van de meest diverse groepen gewervelden. Vandaag de dag zijn ons meer dan 6700 kikkersoorten bekend. En nog altijd worden regelmatig nieuwe soorten ontdekt.

“Wat in mijn ogen de meest opwindende bevinding van ons onderzoek is, is dat we aantonen dat kikkers een heel sterke dierengroep vormen,” stelt onderzoeker Peng Zhang. “Ze overleefden de massa-extinctie die de dino’s compleet wegvaagde en krabbelden snel weer op.” Tegelijkertijd zijn de bevindingen ook zorgwekkend. “Het aantal kikkersoorten neemt vandaag de dag af, omdat mensen hun leefgebied vernietigen. Betekent dat dat mensen bezig zijn een massa-extinctie te creëren die nog krachtiger is dan deze (massa-extinctie die de dino’s fataal werd, red.)? Daar zouden we eens goed over na moeten denken.”