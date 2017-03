Als het zo donker is dat wij mensen niets kunnen zien, blijken kikkers prima zicht te hebben en zelfs kleuren waar te kunnen nemen.

Dat hebben Zweedse onderzoekers ontdekt. Ze beschrijven hun studie in het blad Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Kegeltjes en staafjes

In het netvlies van de meeste gewervelden – waaronder de mens – zijn twee soorten zintuigcellen terug te vinden: kegeltjes en staafjes. De kegeltjes stellen ons in staat om kleur te zien, maar alleen als er voldoende licht is. Als de duisternis invalt, nemen de staafjes in het netvlies de honneurs waar en zie je alles in zwart wit.

Twee soorten kegeltjes

Bij kikkers en padden zit het ietsje anders. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat ook zij kegeltjes hebben. Maar die kegeltjes zijn er in twee varianten. Onderzoekers vermoedden dan ook al een tijdje dat kikkers zelfs bij weinig licht kleuren konden waarnemen. Het nieuwe onderzoek bewijst dat die hypothese klopt en dat het nachtzicht van de kikkers zelfs nog veel beter is dan verwacht. Het lijkt zelfs beter te zijn dan dat van elk ander dier.

Experimenten

De onderzoekers deden hun ontdekking tijdens experimenten. Tijdens de proefjes keken de onderzoekers toe hoe kikkers in de duisternis opdrachtjes deden waar deze ook in het wild vaak mee geconfronteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van voedsel of een partner. Of de uitgang van een donker hol zien te vinden. Uit de experimenten blijkt dat kikkers wanneer ze op zoek zijn naar een partner al vrij snel geen gebruik meer maken van hun kleuren-waarnemende kegeltjes. Anders was het wanneer ze op zoek waren naar voedsel: de kikkers bleven een beroep doen op de kegeltjes, zelfs wanneer het zo donker was dat mensen allang geen kleuren meer konden onderscheiden. Sterker nog: de kikkers bleken zelfs kleuren te kunnen zien wanneer het zo donker was dat mensen al helemaal niets meer konden zien. “Het is geweldig dat deze dieren kleuren kunnen zien in extreme duisternis,” vindt onderzoeker Almut Kelber. “Deze resultaten hadden we echt niet verwacht.”

Eerder onderzoek toonde aan dat ook motjes en gekko’s nog kleuren kunnen zien als het zodanig donker is dat mensen allang geen kleuren meer kunnen onderscheiden. “Maar kikkers lijken de unieke vaardigheid te hebben om kleuren in de duisternis te zien.”