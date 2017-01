Ook halen kinderen meer uit hun relatie met een huisdier dan met hun broers of zussen, zo suggereert nieuw onderzoek.

Wetenschappers van de universiteit van Cambridge en het WALTHAM Centre for Pet Nutrition trekken die conclusie nadat ze 12-jarige kinderen uit 77 gezinnen bestudeerden. Alle gezinnen bestonden uit meer dan één kind en één of meer huisdieren.

Sterke relatie

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat kinderen doorgaans een sterkere relatie met hun huisdier hebben dan met hun broers of zussen. Ook maken kinderen minder vaak ruzie met hun huisdier dan met hun broers of zussen en is de relatie met een huisdier volgens de onderzoekers ‘bevredigender’ dan de relatie met broers of zussen, zo is in het blad Journal of Applied Developmental Psychology te lezen.

Onbegrip

De kinderen bleken hun huisdieren minstens net zoveel informatie toe te vertrouwen als hun broes of zussen. Dat lijkt misschien opmerkelijk, aangezien huisdieren ons niet volledig lijken te begrijpen en ook niet in staat zijn om verbaal te reageren. Maar misschien is dat ook wel de reden dat kinderen zo open zijn naar hun huisdieren toe, merkt onderzoeker Matt Cassells op. “Het feit dat huisdieren ons niet kunnen begrijpen of terug kunnen praten kan een voordeel zijn, aangezien het betekent dat ze geen oordeel vellen.”

Meisjes

Uit het onderzoek blijkt verder dat de relatie tussen meisjes en hun huisdier doorgaans sterk was dan die tussen jongens en hun huisdier. “Hoewel jongens en meisjes net zo tevreden waren over hun huisdieren, deelden de meisjes meer met hun huisdier, zagen ze het meer als gezelschap en hadden ze er vaker ruzie mee, het wijst er wellicht op dat meisjes op een genuanceerdere manier met hun huisdieren omgaan,” stelt Cassels.

Het onderzoek is in lijn met eerdere studies die suggereren dat huisdieren een grote invloed hebben op het leven en de ontwikkeling van een kind. “Iedereen die als kind een huisdier had, weet dat we ons op dit huisdier richten voor gezelschap en het delen van onze geheimen, net zoals we dat binnen een relatie met mensen doen,” vertelt onderzoeker Matt Cassells. “Wij wilden weten hoe sterk deze relaties in vergelijking met relaties met andere nauw verwanten was. Uiteindelijk helpt het ons om een beter beeld te krijgen van de manier waarop dieren bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind.”