Een internationaal comité van taxonomen heeft de top 10 nieuwe soorten van 2017 gekozen. In totaal zijn er het afgelopen jaar 18.000 nieuwe dieren en planten ontdekt.

Sinds 2008 stelt het College of Environmental Science and Forestry (ESF) ieder jaar een lijst samen met de tien meest interessante nieuwe diersoorten. “Sinds onze eerste top tien lijst zijn er bijna 200.000 nieuwe soorten ontdekt en vernoemd”, zegt president Quentin Wheeler van het ESF. “Op dit moment sterven soorten duizend keer sneller dan in vroegere tijden. We moeten nog sneller nieuwe soorten ontdekken, anders maken we misschien nooit kennis met miljoenen organismen.”

In de top tien meest opvallende nieuwe soorten staat een piepklein spinnetje dat de sorteerhoed van Zweinstein heeft gestolen. Het gaat om de Eriovixia gryffindori. In december 2016 besteedden we op Scientias.nl veel aandacht aan deze spin. De spin heeft namelijk een wel heel bijzondere lichaamsvorm. De pootjes dragen een buik die naar boven toe taps toeloopt en uitmondt in een gebogen puntje. Daarmee doet het sterk denken aan de hoed van een tovenaar.

Ook een nieuwe sabelsprinkhaan staat in de top tien, namelijk de Eulophophyllum kirki. Deze sprinkhaan is ontdekt in Maleisië. Opvallend is het feit dat vrouwtjes een felle roze kleur hebben. De sabelsprinkhanen zijn veertig millimeter lang en lijken op bladeren. Kijk maar eens naar de foto hieronder en oordeel zelf.

Een nieuwe Indonesische rat eet zowel planten als dieren en is daarmee dus een omnivoor. Opvallend, want de meeste wilde ratten zijn carnivoren. De Gracilimus radix is vernoemd naar (boom)wortels. De rat eet namelijk de wortels van bomen. Sinds 2012 zijn er al zeven nieuwe knaagdieren gevonden op het Indonesische eiland Celebes, dus mogelijk zijn er hier nog veel meer nieuwe rattensoorten te vinden.

Dan gaan we door met de Illacme tobini. De zeer opmerkelijke duizendpoot leeft in een grot in Californië en is verwant aan die ene recordbrekende duizendpoot met 750 pootjes. De Illacme tobini beweegt zich met behulp van 414 pootjes voort. Vier van deze pootjes zijn ietsje aangepast en doen dienst als penis. Meer weten over de Illacme tobini? Je leest er alles over op Scientias.nl.

Met grote stekels op zijn rug lijkt de Pheidole drogon op een draak, maar het is een mier. Andere opvallende soorten zijn de Potamotrygon rex (een pijlstaartrog die alleen in één Braziliaanse rivier voorkomt), de Scolopendra cataracta (een zwarte duizendpoot die kan zwemmen en duiken) en de Solanum ossicruentum (een tomaat waarvan het vruchtvlees bloedrood kleurt).

De Telipogon diabolicus en de Xenoturbella churro sluiten de top tien af. De Telipogon diabolicus is een bijzondere orchidee. Het is geen goed idee om deze orchidee als cadeau aan iemand te geven. Kijk maar eens goed naar het hart van deze bloem en je herkent vast en zeker de duivel. Gelukkig is het visueel bedrog. De Xenoturbella churro is een tien centimeter lang zeewormpje en lijkt op een roze churro. Het diertje heeft geen anus, hersenen en ogen.

Benieuwd naar de lijst van vorig jaar? Die kun je hier vinden. Vorig jaar domineerden een spuuglelijke vis en een voorouder van de mens de top tien.